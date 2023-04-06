"Начинается новое время, трансформация": расклад Таро на апрель для регионов Украины

В то же время, таролог отметила, что самый тяжелый этап для страны уже позади.

Центральную Украину в апреле может ожидать теракт. Враг хочет устроить провокации, ему нужны жертвы.

Об этом сказала таролог Рубина Цыбульская после расписания карт.

Она рассказала, что именно ждет Украину в апреле, сделав прогноз для регионов.

"Самый тяжелый этап в стране уже позади, и сейчас начинается новое время, трансформация. Апрель — это время для перестройки в стране по всем направлениям, которые продлятся не один год... Этот месяц принесет очень много хороших новостей... Все готово для победных действий", — сказала Цыбульская.

По словам таролога, враг попытается хитрить. Возможные жертвы, оккупанты попытаются уничтожать ресурсы. Цыбульская утверждает, что враг решит взяться за старое и может устроить большой взрыв, который якобы приведет к трагедии.

Центральная Украина в апреле: чего ждать

Центр Украины, по раскладу карт Таро, может оказаться под угрозой теракта. Цыбульская утверждает, что враг хочет устроить провокации, ему нужны жертвы.

По ее раскладу, карты показали жертвы, ранения, разрушения. Так что апрель не будет удачным для центральной части. Правда, когда именно произойдет трагедия, эксперт не сказала.

"Где-то даже может произойти что-то с водой, подтопление возможно. Есть риск повреждения жилых домов, то есть опасность для мирных жителей. Повторение ситуации... Возможно это связано с жилым домом. Будьте осторожны в местах скопления людей... Планируется какая-то катастрофа, именно в определенный, какой-нибудь знаменательный день", — рассказала таролог.

Южная часть Украины: прогноз на апрель

На юге должно случиться "нечто очень неожиданное для врага". Эксперт по картам Таро предсказывает удары по противнику. Она ждет хорошие новости.

"В конце месяца нас ждут неожиданные, радостные, победные действия", — говорит Цыбульская.

Север Украины: прогноз на месяц

По мнению эксперта, на севере Украины враг может попытаться неожиданно атаковать необычным и хитрым способом. Вражеская сила будет внедрять какой-нибудь новый план. Цыбульская предрекает угрозу.

"Разрушение домов, огонь, ранения, жертвы. Есть ограничения для людей, даже могут быть проблемы с водой... Угроза с воздуха, к сожалению, для некоторых областей остается", — говорят карты.

Восточная часть Украины: прогноз Таро на апрель

Тарологиня считает, что в этой части нашей страны может быть очень тяжелая обстановка. Враг якобы готовился к провокационным маневрам. Возможны удары по зданиям с людьми, утверждает эксперт-экстрасенс.

"Луна горячая. Удары, разрушения, взрывы... Люди врага что-то готовят. Готовятся к теракту, взрыву, будьте осторожны", — рассказала Цыбульская.

Напомним, что украинская ведьма-некроманка Мария Тиха рассказала о развязке войны. По ее словам, она наступит уже скоро, но окончания следует ждать только в 2024 году.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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