"Начнется бойня или катастрофа": таролог о том, когда будут переговоры и завершение войны

По словам Ирины Гергель, не исключено, что РФ сама пойдет на переговоры, потому что у нее возникнут внутренние проблемы.

Россия может пойти на мирные переговоры с Украиной из-за серьезной внутренней проблемы или катастрофы, которая отберет все расходуемые на войну ресурсы.

Об этом заявила известный Ма, таролог Ирина Гергель на youtube-канале "Мой мир".

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На вопрос, состоятся ли в 2024 году мирные переговоры, таролог ответила, что первые шаги к этому будут.

"Они будут на основе договоренностей за ресурсы. Кому какие ресурсы остаются. Будут какие-то первые шаги. Никто не хочет отдавать ресурсы. Непростые будут эти переговоры", – отметила она.

По словам Ирины Гергель, не исключено, что РФ сама пойдет на переговоры, потому что у нее возникнут проблемы с ресурсами.

"Там (в России. – Ред.) начнется какая-то бойня. И, возможно, это будет побудить их, что они пойдут на переговоры. А возможно катастрофа какая-нибудь будет, что заберет их ресурсы. У них начнутся какие-то трудные времена. Скорее всего., что у них что-то такое произойдет, или внутренние конфликты. С одной стороны, не верится, что у них случится революция. В последнее время мне кажется, что в мире случится нечто такое, что поможет нам завершить войну", – подытожила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее астролог высшей категории Влад Росс рассказал о планах РФ захватить большой город и назвал год победы Украины.

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