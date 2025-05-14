Роман Завидовский сделал расписание Таро / © ТСН.ua

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Переговоры в Турции, которые запланированы на 15 мая, запустят важный процесс по определенным финансовым операциям против РФ.

Такой прогноз дал экстрасенс Роман Завидовский.

«Дополнительные санкции, дополнительные рычаги влияния, чтобы заставить их прекратить эту войну. Верим и надеемся на лучшее… Скажу да, результат будет. Это не просто так, что они пришли „попугали“ и ушли. Конкретно после 15 мая начнутся очень серьезные и глобальные изменения для Украины к лучшему», — сказал экстрасенс.

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Что касается результата переговоров для Украины, то здесь экстрасенс разложил карты Таро, которые показали, в частности, «новости, информацию, работу с документами».

«В принципе, неплохо… Может идти речь о каких-то важных документальных процессах. Карта Купца — вооруженное и финансовое усиление, помощь. То есть именно после этих переговоров может либо прийти очень сильная помощь Украине, либо будут какие-то финансовые операции делаться против РФ. Возможно санкции налагаться. Это хорошая карта для Украины. И карта Доктора — карта исцеления. В принципе, тоже хорошая карта. Врач — это помощь, поддержка, помощь. Это хороший знак», — прокомментировал эксперт.

Финансовая поддержка и помощь для Украины увеличится

«Четверка пентаклов, карта Купца — это прекрасные карты… Четверка мечей немного напрягает, но она не сильно негативная карта. Эта карта может говорить о каких-то заморозках конфликтов, о задержках, в том числе. Может быть, это действительно заморозка по всей линии фронта. Хотя я в этом очень сомневаюсь, честно говоря, но шансы этого все равно присутствуют», — прокомментировал расписание экстрасенса.

По его прогнозу, переговоры в Турции принесут множество положительных изменений.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее экстрасенс рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского.

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