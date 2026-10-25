Наконец-то с плеч спадет груз: четыре знака китайского зодиака почувствуют перемены 25 октября

Китайский гороскоп / © AP

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После воскресенья, 25 октября, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться гораздо более лёгкий период. Астрологи прогнозируют внутренние перемены, которые помогут отпустить прошлое, перестать зависеть от чужих решений и наконец поверить в собственные силы.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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25 октября по китайскому календарю приходится на День Водяной Обезьяны. Считается, что энергия этого периода способствует любознательности, активности и способности быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. Особенно благоприятным этот день может оказаться для Крысы, Лошади, Змеи и Петуха.

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Крыса

Крысам станет легче воспринимать проблемы других людей и не брать на себя ответственность за их решения. Представители этого знака могут осознать, что не обязаны постоянно объяснять близким, как им лучше поступать, или пытаться уберечь их от каждой ошибки.

Такой подход поможет избавиться от лишней эмоциональной нагрузки. В то же время отношения с друзьями могут даже улучшиться, ведь Крысы позволят им самостоятельно делать выбор и отвечать за его последствия.

Лошадь

Для Лошадей 25 октября может стать днём важного осознания. Они перестанут настойчиво вовлекать других в свои планы, если заранее поймут, что те не заинтересованы.

Представители этого знака примут тот факт, что каждый человек по-своему понимает свободу и комфорт. Вместо того чтобы разочаровываться из-за чужого выбора, Кони сосредоточатся на своей жизни и позволят другим идти своим путем.

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Змея

Астрологи советуют Змеям оставить в прошлом давние ошибки и связанные с ними угрызения совести. Из-за склонности к глубокому анализу представители этого знака могут долго возвращаться мыслями к неудачным решениям.

Однако 25 октября появится шанс изменить отношение к пережитому. Осознание того, что прошлые ошибки уже стали опытом, поможет Змеям простить себя, перестать думать об альтернативных сценариях и сосредоточиться на будущем.

Петух

Для Петухов этот день может принести больше уверенности в собственных силах. Представители этого знака, которые раньше сомневались в своих достижениях или недооценивали их, начнут по-другому смотреть на себя.

Вместо того чтобы смущаться похвалой или отвергать комплименты, Северяне смогут спокойнее принимать признание. Это поможет им постепенно избавиться от неуверенности и смелее демонстрировать свои сильные стороны.

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Напомним, астрологи предупредили, что 25 октября 2026 года — день всеобщей гармонии, благодаря которой мы чувствуем себя спокойно и получаем удовольствие от жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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