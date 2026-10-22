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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Наконец-то смогут вздохнуть с облегчением: три знака Зодиака ждет переломный день 23 октября

Трудный период в жизни трёх знаков Зодиака подходит к концу. Уже 23 октября, по прогнозу астрологов, они смогут по-новому взглянуть на проблемы и обрести долгожданное спокойствие.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Гороскоп на 23 октября

Гороскоп на 23 октября / © Credits

Астрологи прогнозируют, что 23 октября 2026 года для трёх знаков Зодиака может завершиться непростой период. Соединение Луны с Нептуном в пятницу связывают с возрождением надежды, эмоциональным облегчением и возможностью по-новому взглянуть на трудности.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Рак

В последнее время Раки, возможно, сомневались, что этот сложный этап когда-нибудь останется позади. Однако 23 октября ситуация, согласно прогнозу, начнёт меняться.

Соединение Луны с Нептуном может помочь представителям этого знака вновь обрести перспективу там, где раньше преобладали пессимизм и разочарование. Именно внутренний настрой на лучшее станет ключом к выходу из сложного периода.

Ракам советуют не позволять негативным мыслям влиять на их настроение. В пятницу они могут почувствовать, что готовы оставить пережитые трудности позади и двигаться дальше.

Рыбы

В последние несколько недель Рыбы, возможно, чувствовали себя так, будто оказались втянутыми в проблемы, к которым они совершенно не стремились. Однако этот опыт может стать для них толчком к внутренним изменениям.

23 октября представители этого знака смогут по-новому взглянуть на ситуацию и понять, что не обязаны мириться с чувством бессилия.

Астрологи советуют Рыбам обратить внимание на простые вещи, которые дарят положительные эмоции: общение с близкими, животными, искусство или природа. Соединение Луны с Нептуном поможет переключить внимание с проблем на то хорошее, что остаётся в их жизни.

Скорпион

Для Скорпионов источником напряжения в последние дни мог стать непрерывный поток негативной информации. Новости и социальные сети только усугубляют ощущение, что вокруг происходит слишком много плохого.

В пятницу Скорпионам стоит сознательно ограничить воздействие такого контента и обратить внимание на собственную жизнь. Вместо постоянного просмотра лент и новостей представителям этого знака рекомендуют сосредоточиться на том, что они действительно могут контролировать.

Соединение Луны с Нептуном, согласно прогнозу, поможет Скорпионам почувствовать больше внутренней свободы и напомнить себе, что они способны сами решать, сколько места уделять негативу в своих мыслях.

Напомним, астрологи предупредили, что 23 октября 2026 года — один из самых удачных дней лунного календаря, когда любые — даже самые смелые — планы могут воплотиться в жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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