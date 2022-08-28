Нарастание военной активности в Украине: астролог назвала месяцы

Развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Более того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

Такой прогноз соляра Украины на 2022 и 2023 годы астролог Ирина Звягина опубликовала в Facebook.

"Исключительная особенность соляра – Солнце в градусе асцендента. Такого соляра со дня объявления Независимости у нас еще не было. Солнце на Востоке – это решение судьбы, новая точка отсчета в становлении государственности. Пока рано говорить, получим ли мы в результате окончания военных действий новую карту Украины, но то, что работает время 17:59 в гороскопе Независимости, которое тестируют астрологи, получает очевидное подтверждение: главный вопрос – дает ли этот соляр надежду на скорое прекращение войны? – нет, не дает. По крайней мере, как этого много кто ожидает до конца года", — написала астролог.

Также читайте Когда в Украине наступит мир: известная астролог предсказала точную дату

Звягина также предупредила о нарастающей военной активности в Украине.

"Это не выжидание, не оборона, но активные действия. Да, похоже на контрнаступление... Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться... Периоды обострений — первая половина ноября, вторая половина декабря — начало января, начало февраля, изменение целей — в марте, проблема власти – середина мая, но в это же время – активная позиция народа", – отметила она.

По прогнозу Звягиной, в эти два года народ Украины будет особенно активно мотивирован победой.

Кроме того, как добавила астролог, будет набирать обороты военная помощь Украине.

"Часть помощи будет тайной и даже трудно подобрать срок – опережающей время? Что-то необычное, возможно отработанное, тестированное в этих условиях войны. Следовательно, не только война ресурсов, но и война технологий", — подытожила она.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский осознает риски и не соглашается идти на переговоры с Россией.

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев

Читайте также: