Нарастание военной активности в Украине: астролог назвала месяцы

Ирина Звягина прогнозирует, что возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться.
Развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Более того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.
Такой прогноз соляра Украины на 2022 и 2023 годы астролог Ирина Звягина опубликовала в Facebook.
"Исключительная особенность соляра – Солнце в градусе асцендента. Такого соляра со дня объявления Независимости у нас еще не было. Солнце на Востоке – это решение судьбы, новая точка отсчета в становлении государственности. Пока рано говорить, получим ли мы в результате окончания военных действий новую карту Украины, но то, что работает время 17:59 в гороскопе Независимости, которое тестируют астрологи, получает очевидное подтверждение: главный вопрос – дает ли этот соляр надежду на скорое прекращение войны? – нет, не дает. По крайней мере, как этого много кто ожидает до конца года", — написала астролог.
Звягина также предупредила о нарастающей военной активности в Украине.
"Это не выжидание, не оборона, но активные действия. Да, похоже на контрнаступление... Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться... Периоды обострений — первая половина ноября, вторая половина декабря — начало января, начало февраля, изменение целей — в марте, проблема власти – середина мая, но в это же время – активная позиция народа", – отметила она.
По прогнозу Звягиной, в эти два года народ Украины будет особенно активно мотивирован победой.
Кроме того, как добавила астролог, будет набирать обороты военная помощь Украине.
"Часть помощи будет тайной и даже трудно подобрать срок – опережающей время? Что-то необычное, возможно отработанное, тестированное в этих условиях войны. Следовательно, не только война ресурсов, но и война технологий", — подытожила она.
Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский осознает риски и не соглашается идти на переговоры с Россией.
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