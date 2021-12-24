Народные приметы, обряды и обычаи 24 декабря

6 января лежит снег, а на деревьях иней, значит будет мокрым лето и уродят зерновые / pixabay.com

Когда лес зимой почернел, следует ожидать оттепели или бури.

24 декабря верующие и церковь чтят память преподобного Даниила Столбника, преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столбника, преподобного Кукши Одесского.

24 декабря: украинские народные приметы

Когда лес зимой почернел, следует ожидать оттепели или бури.

Дым без ветра стелется по земле – выпадет снег или потеплеет.

Ставни или журавль зимой скрипят — будет оттепель.

Начинают «плакать» окна – снизится давление и потеплеет.

24 декабря: церковный праздник

Даниил Столпник — христианский святой, аскет, столбник, чтимый в лике преподобных.

Преподобный Даниил Столпник родился в деревне Вифара (по другим источникам Марафа, Мифара или Витара), близ города Самосаты в Месопотамии. Родители его Илия и Марфа были христианами. Долго не могли иметь детей и в молитвах дали обет, если родится ребенок, посвятить его Господу. Молитва была услышана, и Марфа родила сына, до 5 лет росшего без имени. Родители мальчика хотели, чтобы рожденный по благоволению Божию также от Бога получил бы и имя.

Однажды они привели сына в монастырь, который находился поблизости и обратились к игумену. Игумен велел подать одну из книг Богослужебных и, наугад развернув ее, нашел в ней слова пророка Даниила. Так юноша получил имя. Родители просили, чтобы мальчик остался в монастыре, но игумен не принял его, потому что был еще очень мал.

В возрасте 12 лет, никому не говоря, мальчик сам ушел из дома в монастырь.

Родители обрадовались, когда узнали, где находится сын, и пришли в монастырь. В воскресный день игумен совершил постриг парня и запретил родителям часто посещать сына. Братия обители удивлялась подвигам монаха.

Однажды игумен по делам отправился в Антиохию, взяв с собой и Даниила. По дороге они проходили мимо места, где на высоком столбе трудился преподобный Симеон Столбник. Даниила, увидев столбника, который в молитве совершал свой подвиг, несмотря на все лишения и непогоду, воспылал желанием орудовать таким же образом. Симеон Столбник предсказал юному монаху, что и он понесет такой же подвиг. Преподобный Даниил продлил подвижническую жизнь в затворе.

Когда в видении ему было указано место нового подвига, то по благословению святого Симеона, Даниил удалился в окрестности Константинополя, во Фракию, поселившись на месте заброшенного языческого капища, вместе с двумя учениками, они построили столб, на котором преподобный Даниил провел 3 ему пришлось испытать много бесовских соблазнов.

Жизнеописание сообщает, что Даниил был отмечен от Бога даром чудотворения и исцеления. Место его отшельника стало притягивать паломников и страждущих, обращавшихся к нему за помощью. Ближе к концу своей жизни Даниил был рукоположен в пресвитера (хиротонию совершил Константинопольский патриарх, а сам Даниил даже не сошел со столба). В IX веке Иосиф Песнеписец и Феодор Студит написали на день святого Даниила Столбника некоторые песнопения, ныне исполняемые Церковью.

Достигнув в своих великих подвигах глубокой старости, преподобный Даниил, завещав ученикам своим смирение, послушание, пост, нищету и больше любви и умер смертью праведника, проведя на столбе 33 года.

24 декабря: что следует делать

В этот день раньше наблюдали погоду.

24 декабря: что не стоит делать

Ссориться и ругаться.

24 декабря: народные традиции

В этот период хозяйки начинали готовиться к Рождеству.

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