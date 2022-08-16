"Народу не понравится": астролог рассказала, закончится ли война в Украине осенью

Однако в сентябре Украина и Россия, вероятно, могут вернуться к мирным переговорам.

Об этом сообщила известная астрологиня Анна Карпеева во время интервью YouTube-канала TOP.

Капеева отметила, что пока звезды не предвещают утешительных новостей. Война в Украине будет продолжаться. Однако в сентябре Украина и Россия могут вернуться к мирным переговорам.

"Эти переговоры будут очень сложными. Народу не понравится то, что будут предлагать и какие будут решения", — говорит астрологиня.

Анна Карпеева отметила, что во время ретроградного Меркурия самое время возвращаться к нерешенным вопросам.

Напомним, экстрасенс предупредил о серьезной угрозе обострения ситуации на фронте в ближайшие дни.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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