- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
"Нас ждут хорошие новости": экстрасенс сделала предсказание о войне в Украине
Таролог предсказала успешные удары Украины по России.
Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала удары Украины по России.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
Яна Пасынкова предсказала новое наступление Сил обороны. Она убеждена, что оно будет успешным.
«Это будет с это будет однозначно. Это будет сделано тонко, филигранно и, я бы даже сказала, интеллигентно», — сказала таролог.
Яна Пасынкова также кратко предсказала «удары по России»: «Нас здесь ждут очень хорошие новости».
Напомним, таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится