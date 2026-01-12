ТСН в социальных сетях

"Нас ждут хорошие новости": экстрасенс сделала предсказание о войне в Украине

Таролог предсказала успешные удары Украины по России.

Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала удары Украины по России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

Яна Пасынкова предсказала новое наступление Сил обороны. Она убеждена, что оно будет успешным.

«Это будет с это будет однозначно. Это будет сделано тонко, филигранно и, я бы даже сказала, интеллигентно», — сказала таролог.

Яна Пасынкова также кратко предсказала «удары по России»: «Нас здесь ждут очень хорошие новости».

Напомним, таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится

