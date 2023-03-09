Наступит ли мир в Украине после деоккупации Крыма: прогноз таролога

Расклад карт таро показывает, что освобождение полуострова может произойти еще в то время, когда Донбасс не будет полностью деоккупирован.

Таролог Елена Бюн прогнозирует, что освобождение Крыма от российских окупантов станет переломным моментом в войне, но боевые действия на этом могут еще не прекратиться.

Такой прогноз она озвучила на YouTube-канале PeopleLife.

По ее словам, Путин точно знает, что Крым – это Украина. И вскоре на оккупированном полуострове должны произойти "определенные события, которые вызовут огромные трудности для российских войск".

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“Карты говорят о победе, которая повлечет определенный положительный переломный момент. Это может быстро изменить ход войны в лучшую сторону для Украины. Речь идет об освобождении Крыма”, — сказала тарологиня.

Расклад карт таро, говорит Елена Бюн, показывает вероятную ситуацию, "когда Крым освобожден, а Донецкая и Луганская области еще оккупированы".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известная астрологиня Валентина Виттрок дала подробный прогноз на март 2023 года. Она считает, что этот месяц может стать важным, в частности, на фронте прогнозируется большое событие, которое по масштабу похоже на потопление крейсера "Москва".

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