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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Наступление россиян на Сумы и Харьков: известный астролог удивил предсказанием

Астролог рассказал о планах Путина и наступлении на два украинских города.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине

Известный астролог Влад Росс удивил предсказанием о наступлении РФ на Сумы и Харьков. Он отметил, что планы оккупантов не будут реализованы.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua

Астролог считает, что россияне не смогут захватить ни Сумы, ни Харьков.

«Все идет к концу, инициатива перехвачена. 25.05.25 Сатурн вошел в знак Овна. Сатурн — это заморозка конфликта. Оккупанты говорят, что пойдут на Сумы, пойдут на Харьков, но эти планы не осуществятся», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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