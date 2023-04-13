Наступление врага на Востоке: экстрасенс назвал две самые большие угрозы для ВСУ

В настоящее время выделяют четыре тяжелых направления наступления, враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Когда захлебнется наступление врага на Востоке и может помочь ВСУ, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua экстрасенс Роман Завидовский.

"Там все будет не столь плохо, будет военная помощь нашим Вооруженным силам. Однако не избежать коллаборантов и сепаратистов, то есть именно с этим будут связаны основные трудности, которые могут возникать в ВСУ. Предстоят какие-то новые открытия и возможности. Также ожидаются повышенные огневые угрозы", — рассказал экстрасенс Роман Завидовский.

Экстрасенс назвал ситуацию в данных направлениях "в основном положительной".

"Победа все равно будет за нами на этих направлениях. Они могут выстоять. Пока единственная проблема — возможны воздушные и огневые атаки, а также могут активизироваться предатели. На это нужно обращать наибольшее внимание", — добавил экстрасенс.

Накануне другой украинский экстрасенс Макс Гордеев предусмотрел, что во время весеннего контрнаступления украинской армии удастся освободить большинство оккупированных РФ территорий.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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