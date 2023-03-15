НАТО и Россия на пике конфликта: астролог Влад Росс назвал даты, когда может произойти самое страшное

Период между двумя затмениями — от 20 апреля, на день рождения Гитлера, до 5 мая, на день рождения Карла Маркса, станут наиболее напряженными в военном противостоянии.

Известный астролог Влад Росс считает, что в ближайшие два-три месяца произойдут кульминационные события в войне, развязанной Кремлем в Украине.

Об этом он говорил в комментарии ТСН.ua.

По его словам, недавний инцидент со сбитым российскими истребителями американским беспилотником над Черным морем демонстрирует, что Путин нагнетает ситуацию, а вступление в войну Евросоюза и США уже просматривается.

“Нас ждет очень активная фаза, кульминация этого противостояния — с одной стороны Украина, ЕС и США, а с другой стороны Китай, РФ и Иран, "ось зла" выкристаллизовалась до такой степени, что теперь все ясно... В ближайшие два-три месяца произойдет кульминация противостояния, в которое могут ввязаться войска и силы НАТО”, — прогнозирует астролог.

По мнению Влада Росса, кремлевского диктатора Владимир Путина не будет сдерживать угроза глобального конфликта и ядерной войны, поскольку он как умирающий человек хочет уничтожить и себя и весь мир.

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“Нас ждут два затмения — 20 апреля, на день рождения Гитлера, и 5 мая, на день рождения Карла Маркса. В период затмений происходит самое страшное. Месяц май может стать точкой невозврата. Если что-то произойдет в это время – миру не поздоровится”, — предупредил астролог.

При этом Влад Росс успокоил, что все должно пройти без ужасных последствий, поскольку впереди "прекрасный аспект между Юпитером и Сатурном 19 июня", который, по его утверждению, указывает на вероятную точку в военном противостоянии летом этого года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус прогнозирует, что контрнаступление Украины начнется с конца весны и есть шансы на военный разгром России.

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