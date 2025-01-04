Нажмет ли Путин "красную кнопку": астрологиня ответила

В прогнозе на январь есть соответствующие аспекты, возвращающие нас к "ядерной истерии".

Такое мнение высказала астрологиня Альбина Пономаренко в интервью для ТСН.ua.

Пономаренко отметила, что это состояние проектируется, когда "бункерный дед начинает пугать весь мир ядерной войной".

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"Как я сказала, собака лает, но она не кусает", – добавила она.

По словам астрологины, Украину ожидает напряженное влияние на середину января.

"На 26 января здесь напрямую есть опасность для народа Украины. Боль, разрушения, взрывы, пожары. То есть могут быть какие-то упорные бои", — отметила Пономаренко.

Она добавила, что напряженный конец января можно связать с ядерным шантажом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, по информации мольфара, по анализу энергетики Путина, у него серьезные проблемы со здоровьем. Это подтверждается не только снижением его физической активности, но и внешними изменениями: опущенное лицо и постоянное сжатие рук, что свидетельствует о сильной боли. Потому Путин может умереть до конца 2025 года.

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