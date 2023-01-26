Не 2023 году: известный карпатский мольфар дал неутешительный прогноз относительно сроков окончания войны

Что касается угрозы повторного наступления из Беларуси, то будут провокации.

Мольфар из Карпат Василий Юращук, что война в Украине продлится еще два года, но после 22 марта 2023 украинцам станет легче. По его прогнозам, после этой даты российские ракеты не будут атаковать Украину.

Об этом он рассказал в интервью ProUA.

"Именно этот день (22 марта – ред.) станет переломной точкой в полномасштабном вторжении. Украинцам дальше станет гораздо легче", — сказал мольфар.

На вопрос, закончится ли война 2023 года, он ответил: "Еще будет два года да... Но это уже не беда будет".

Также мольфар оценил угрозу повторного нападения России с территории Белоруссии. По его словам, провокации будут, но все будет хорошо. В этом контексте он отметил, что самое страшное будет с территории РФ.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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