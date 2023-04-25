Не 2023: ясновидящий предсказал точный год, когда в Украине закончится война

На некоторых территориях Украины конфликты возможны даже до 2026 года.

Украинский ясновидящий Валерий Шатилович предсказал точное время, когда закончится война. Произойдет это в 2024 году.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Ясновидец предсказал, что активные боевые действия в Украине прекратятся в 2023 году, однако выход на границы 1991 года состоятся уже в 2024 году. Шатилович убежден, что Крым будет освобожден дипломатическим путем.

"Шансы будут гораздо больше, что будет выход на границы 1991 года, потому что Крым. Основной вопрос будет в Крым. Вот эту территорию – Донецк, Луганск, Запорожская область – Украина может и в этом году вернуть. Вопрос с Крымом будет длительным, поэтому идет, что нет. Именно Крым нужно будет возвращать не военным путем. Не зашли и забрали. С ним нужно будет договариваться, а это займет время", — сказал ясновидящий.

Однако Шатилович убежден, что "призрак" войны будет преследовать украинцев еще до 2026 года. Ведь на некоторых территориях возможны конфликты даже после победы.

Напомним, таролог Людмила Хомутовская сделала прогноз, что ждет после войны Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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