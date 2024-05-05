Не делайте этого на Пасху, чтобы не навлечь беду: мольфар назвал семь суровых запретов

В народе есть ряд запретов, чего нельзя делать на Пасху, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью.

Мольфра Макс Гордеев для Униан назвал семь запретов, чего категорически нельзя делать в этот светлый праздник.

Нельзя быть жадным

По его словам, именно алчность порождает негативные вибрации у людей, а также зависть. Поэтому, чтобы обладать невероятно чистой энергией, нам ни в коем случае нельзя быть жадными и завистливыми.

Если сегодня на своей дороге вы встретили человека, нуждающегося в помощи — не проходите мимо, помогите, чем можете. Не будьте в стороне от проблем, которые происходят в вашей семье, отмечает Гордеев.

Нельзя ругаться

"В такой большой праздник, как Пасха, не позволяем себе и маленького негативного словечка. Вы можете не только разрушить энергию в вашей семье, но и запугать некоторых положительных духов, которые будут рядом с вами", — говорит мольфар.

Не переедать

В этот день, отмечает мольфар, желательно держать баланс. Праздновать можем, но помним, что во всем должна быть мера.

"Если же вы хотите энергетически почиститься от всего негатива, у меня есть для вас совет — не пить и не есть на Пасху вообще. Таким образом, вы можете помочь себе в исцелении своего организма и ауры. Вы можете сделать себе такой ритуал, но пом это личный выбор каждого", — добавил Гордеев.

Не работать

Сегодня запрещен какой-либо активный труд, потому что сегодня должен быть праздник. Также в этот день вы должны наслаждаться энергией. В этот день нужно отдыхать. Насыщайтесь энергией, которая будет у вас в семье и в доме.

Не убирать

"Я понимаю, что у многих могут быть какие-то бытовые дела. Если в этот день вы начнете убирать, тогда выметете или вымоете всю позывную энергию из дома", — говорит эксперт.

Не ходите на кладбище

Как пояснил Гордеев, на Пасху очень сильна энергетика. Если вы пойдете на кладбище и будете вспоминать очень близкого вам человека, тогда будете находиться в энергии печали и печали, продолжил мольфар. Это может быть в отрицательном формате для вас и вашей энергии. Кладбище не для праздника, а в другой день уже после него.

Не ссориться

Именно на Пасху нужно мириться, прощать и говорить слова любви. Ни в коем случае нельзя ссориться! Если вы нарушите это правило, к сожалению, беды и негатив придут к вам в дом очень быстро. Поэтому сфокусируйтесь в этот день только на хорошем настроении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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