Не Донбасс: экстрасенс Гордеев назвал регион, где на майские праздники нужно быть "очень осторожными"

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев сделал прогноз, какой будет ситуация на фронте и в целом по стране на майские праздники.

Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

"Нападение на Украину возможно. Решается, как они будут нападать. Возможность нападения на Украину есть. Небольшая, но есть. Нам нельзя забывать о том, с кем мы воюем. Нужно быть очень осторожными, особенно в центральных точках страны. Но нас больше запугивают, потому что выпадает карта иллюзии и обмана – семерка кубков. Волноваться глобально, что на нас выпустят множество ракет, я думаю, что не стоит", – сказал Гордеев.

По его словам, оккупанты в свою очередь очень боятся Украины и будущего контрнаступления ВСУ. Россияне не исключают, что под удар попадут их города, например, Белгород.

"Но я вижу, что ситуация действительно может быть такой. Однако ничего не буду говорить и просто промолчу", – загадочно говорит таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее экстрасенс Гордеев предусмотрел, как будет проходить контрнаступление ВСУ и когда ждать ракетных ударов.

Читайте также: