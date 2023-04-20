Не ПВО: таролог назвала причину вспышки в небе над Киевом

По мнению Людмилы Хомутовской, украинское ПВО не имеет отношения к ярким вспышкам. Речь идет о природном явлении.

Поздно вечером 19 апреля киевляне заметили огромную яркую вспышку зеленого цвета в небе. Что это было — до сих пор неизвестно. Представители власти писали, что это работа ПВО, а затем удаляли свои посты. Далее нашлась версия об обломках спутника NASA, которую агентство опровергло, есть версия о "высокоэнергетическом акустическом событии".

Но от определенных экспертов слышно, что россияне могут прощупывать новую ПВО, ведь в Украину поступили Patriot и IRIS-T.

Что об этом сценарии говорят карты, насколько тот вероятен? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Я считаю, что это конкретно метеорит. Это природное явление, метеориты которые периодически падают. Это было не только в Украине, нам дают до 10 именно таких метеоритов, которые упали. Поэтому это не только об Украине", — заявила тарологиня.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что украинские соцсети взорвались мемами о зареве над Киевом. Шутники в соцсетях на всякий случай "сбивают" враждебный НЛО.

Загадочные вспышки и взрыв в небе над Киевом прокомментировали в Институте геофизики. Там заявили, что яркое свечение – это космическое тело, следует сгорание которого в атмосфере называют болидом или метеором.

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