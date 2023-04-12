Не все: экстрасенс предусмотрел, сколько процентов территории удастся освободить ВСУ во время контрнаступления

Экстрасенс Макс Гордеев, что во время весеннего контрнаступления украинской армии удастся освободить большинство территорий, оккупированных российскими военными — ориентировочно 80%.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Первая карта выпала "Солнышко", которая означает, что Украина сейчас начала "жарить" глобально и сильно по всем направлениям. Я вижу, что идет освобождение многих территорий. Энергетика будет сильной и активной на нашей стороне. То, что запланировали ВСУ, сбудется" на 80%", – сказал Гордеев.

Кроме того, экстрасенс предупредил об угрозе массированных обстрелов.

"Россия и дальше, к сожалению, будет обстреливать города, но уже не с такой уверенностью. Сейчас они готовятся отбиваться, потому что знают, что контрнаступление их "накроет", — добавил Гордеев.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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