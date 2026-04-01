Не все окажется в шутку: прогноз по оракулу Ленорман на 1 апреля

Оракул Ленорман

Реклама

Этот день проходит под влиянием карт Лиса — Письмо — Луна. Это сочетание говорит об иллюзиях, информации и эмоциях.

Не все, что вы услышите или увидите, будет правдой. Но в то же время именно из-за сомнений откроется что-то важное.

День имеет двойное дно: снаружи – легкость, внутри – серьезные процессы.

Реклама

Работа и финансы

В рабочих вопросах следует быть особенно внимательными к деталям.

Возможны:

— не совсем честные условия

- недосказанности

— информация, которую подают не полностью

Перед принятием решений проверяйте факты. Интуиция сегодня работает лучше логики.

Отношения

В отношениях может возникнуть чувство неопределенности.

Кто-то может что-то недоговаривать или вести себя не так, как обычно.

Важно не делать поспешных выводов – правда откроется чуть позже.

Реклама

Психологическое состояние

Эмоции могут колебаться: от воздушности до подозрений и сомнений.

Это нормальная реакция на энергию дня.

Попробуйте не погружаться в тревожные сценарии — не все такое, как кажется.

Совет от Ленормана

Не доверяйте первому впечатлению.

Дайте событиям раскрыться.

Сегодня лучше наблюдать, чем действовать резко.

Реклама

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.