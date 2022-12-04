"Неделя будет довольно неспокойной": прогноз таролога для Украины до 10 декабря

Экстрасенс Роман Шептицкий разложил карты не только по поводу общей ситуации на неделе, но и по дням.

Неделя в Украине будет довольно беспокойной, остается активная угроза минирований, а угроза ударов по энергосистеме наблюдается во вторник.

Такой прогноз дал участник и полуфиналист 20-го сезона международной "Битвы экстрасенсов" Роман Шептицкий.

"Выпали две карты: "Аркан процветания" и "Аркан перевернутый". Такое сочетание означает, что Украина и дальше будет получать помощь для победы. Но в то же время неделя будет довольно неспокойной, остается активная угроза минуний", — отметил таролог.

Он также дал прогноз по дням недели. Так, по его словам, понедельник станет днем раскрытия шпионов, предателей и коллаборантов.

"В этот день советую быть максимально внимательным, день будет непростым. Если будете видеть кого-то подозрительного, обращайтесь в службы, чтобы предотвратить беду", — призвал таролог.

Он также затронул тему энергетической угрозы. Да, он считает, что ожидать нападения следует во вторник.

"Карты призывают быть максимально подготовлены для будущих атак", — добавил он.

А на среду у Шептицкого выпала карта "Аркан перегрузки", что означает "шанс, вера и возможность для страны и каждого из нас".

Союзы, которые помогают Украине, обрадуют очередными заявлениями о поддержке, говорит таролог.

"Возможно разрешение ситуации с ЗАЭС, позитивная динамика будет отмечаться и на фронте. В четверг возможно максимальное усиление вооруженной помощи и прорыва ВСУ. Там, где было неспокойно, может успокоиться. В пятницу с одной стороны можно ожидать чего-то внезапного с позиции тех же воздушных". угроз, с другой, может случиться что-то, чего мы долго ждали", отметил таролог.

В субботу, считает экстрасенс, Украину могут посетить мощные лидеры или будут важны переговоры, которые приблизят победу.

Напомним, что Роман Шептицкий прогнозировал 23 ноября массированный ракетный удар и жертвы в Киеве и области.

В то же время известен прогноз от эзотерикины Елены Кузьмич .

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