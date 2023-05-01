Нельзя до 20 мая: астролог призвал не торопиться с контрнаступлением

По словам астролога, "период больших изменений и испытаний" окончательно закончится для Украины только с июля 2025 года.

Украинский астролог Дмитрий Уранус советует ВСУ не начинать контрнаступление до 20 мая.

Об этом он написал в Facebook.

"Меня сильно волновало и волнует, чтобы Украина не предпринимала активных наступательных действий при Марсе в Раке (до 20 мая). Если меня кто-то читает с "верхов ВСУ", или у вас есть возможность передать эту информацию "наверх", то это мой главный посыл данной публикации", – говорит астролог.

По его словам, 21-23 мая "Марс во Льве станет в оппозицию к Плутону в Водолее, и одновременно делает квадратуру к Юпитеру в Тельце". По мнению Дмитрия, это отличное время для начала боевых действий против войск РФ и массового уничтожения врага.

"Напряженный аспект между Марсом и Юпитером всегда разжигает войну с большей силой. Этим нужно воспользоваться в пользу Украины", – отмечает он.

Но период больших изменений и испытаний окончательно закончится для Украины только с июля 2025 года по май 2026 года, говорит астролог.

"До этого времени Украина будет совсем другой страной", – подытожил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее экстрасенс и шаманка Сейраш дала прогноз на май.

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