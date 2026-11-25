Китайский гороскоп / © AP

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С среды, 25 ноября 2026 года, для четырёх знаков китайского зодиака начнётся более спокойный период. Они смогут избавиться от лишних переживаний, решить финансовые проблемы и восстановить душевное равновесие.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно китайскому календарю, 25 ноября пройдет под знаком Водяного Петуха. В астрологии стихию Воды связывают с интуицией и внутренним спокойствием, а Петуха — с наблюдательностью и дисциплинированностью. Сочетание этих качеств поможет представителям четырёх знаков меньше волноваться и легче преодолевать трудности.

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Кролик

В жизни Кроликов постепенно улягутся неприятности, мешавшие им чувствовать себя комфортно. Представители этого знака станут терпеливее и поймут, что не все проблемы требуют немедленного решения.

Вместо того чтобы тратить силы на беспокойство и раздражение, Кролики сосредоточатся на собственном благополучии. Это поможет им вернуть ощущение стабильности и спокойствия.

Коза

Наибольшие изменения для Коз будут касаться финансовой сферы. Многочисленные расходы в течение года заставляли их беспокоиться о деньгах, однако уже 25 ноября ситуация начнёт меняться.

Даже если возникнут непредвиденные расходы, представители этого знака найдут способ справиться с ними. Астрологи также советуют Козам постепенно формировать финансовый резерв, чтобы чувствовать себя увереннее в будущем.

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Собака

Неприятные ситуации в отношениях и финансовые трудности, вызванные поступками других людей, могли долгое время беспокоить Собак. С среды они начнут по-другому относиться к этим обстоятельствам.

Представители этого знака сосредоточатся на своих решениях и перестанут брать на себя ответственность за чужие ошибки. Установление личных границ поможет им восстановить эмоциональное равновесие.

Свинья

Родившиеся под знаком Свиньи осознают, что в последнее время уделяли слишком много внимания потребностям других, пренебрегая собственными желаниями. С 25 ноября они начнут менять свои приоритеты.

Свиньи пересмотрят свой распорядок дня и найдут больше времени для себя. Умение распределять дела, отказываться от лишних обязательств и сосредоточиваться на важном сделает их жизнь значительно спокойнее.

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Напомним, астрологи предупредили, что 23 ноября 2026 года — день всеобщей — вселенской — радости, когда категорически запрещено скучать и грустить.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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