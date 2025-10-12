Нептун в Рыбах с 22 октября 2025 года по 27 января 2026 года: гороскоп для знаков зодиака

Нептун / © ТСН.ua

С 22 октября 2025 года по 27 января 2026 года Нептун — планета мечтаний, подсознания и иллюзий — снова будет находиться в знаке Рыб , своем доме.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что несет Нептун в Рыбах

Нептун в Рыбах пробуждает в людях сочувствие, веру, вдохновение и духовность. В этот период возрастает чувствительность, стремление к помощи другим, а также интерес к мистическим практикам, психологии, музыке, искусству и снам.

Это время, когда коллективное подсознание открывается — люди сильнее испытывают эмоции окружения, становятся более уязвимыми, но и способны к большей эмпатии. В то же время, Нептун может создавать иллюзии: важно отличать мечту от самообмана, а веру — от бегства от реальности.

Под его влиянием мир словно заворачивается в туман — не все видно ясно, но интуиция подсказывает правильное направление.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен. Вам придется остановиться и прислушиваться к себе. Сны, интуиция, случайные совпадения – все это подскажет, в какую сторону двигаться. Но избегайте бегства от проблем.

Телец. Нептун активизирует ваше желание созидать и помогать. Это хорошее время для волонтерства, благотворительности или художественных проектов. Остерегайтесь чрезмерного идеализма в дружбе.

Близнецы. Может возникнуть неразбериха в профессиональных планах. Не доверяйте слухам и непроверенной информации. Верьте в свое призвание, но держите ноги на земле.

Рак. Ваш духовный мир расширяется. Поиск смысла, вера, медитации, интерес к психологии или эзотерике могут изменить вас изнутри. Хорошо путешествовать или учиться новому.

Лев. Нептун затрагивает вопросы доверия, интимности, глубоких чувств. Вы можете погрузиться в сильные эмоции – научитесь их принимать без контроля. Прекрасный период для искусства.

Дева. Отношения с людьми становятся загадочными – не все так, как кажется. Избегайте идеализации партнера. Если научитесь принимать людей без ожиданий, получите гармонию.

Весы. Увеличится чувствительность к атмосфере на работе. Возможны колебания настроения, усталость. Занимайтесь тем, что питает душу, а не только приносит результат.

Скорпион. Нептун дарит вдохновение в творчестве, любви и духовности. Может появиться ощущение, что вы снова мечтаете, как когда-нибудь в детстве. Доверяйте сердцу – оно ведет в правильную сторону.

Стрелец. Период глубокой внутренней очистки. Хочется тишины, дома, воспоминаний. Не убегайте в одиночество, используйте это время для эмоциональной перезагрузки.

Козерог. Интуиция усиливается, слова становятся магией. Используйте силу языка с умом – все сказанное может быстро материализоваться. Не позволяйте страхам управлять вашими мыслями.

Водолей. Изменения в финансовой сфере могут быть неочевидными. Слушайте внутренние ощущения – они подскажут, во что следует вкладывать силы и ресурсы. Не верьте обещаниям без подтверждений.

Рыбы. Это ваш период. Нептун в вашем знаке пробуждает внутреннего провидца. Ваша сила – в доброте, чувствительности и мечте. Но остерегайтесь чрезмерной жертвенности.

Советы на период Нептуна в Рыбах

Доверяйте интуиции, но проверяйте факты. Слушайте сны — они могут нести подсказки. Занимайтесь творчеством, медитацией, искусством. Избегайте токсичных людей и энергетического истощения. Не идеализируйте тех, кто рядом — видите людей такими, какие они есть.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.