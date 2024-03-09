Нептунианское суперноволуние: известная астропсихолог рассказала, что нас ждет (видео)

С 15 по 19 марта, по словам астропсихолога, надо подготовить себя к принятию новых энергий, чтобы в новый Солнечный год начать все с чистого листа.

Астропсихолог Елена Осипенко предлагает заглянуть в будущее и расшифровать главные космические знаки первого новолуния весны для всех жителей Земли. 10 марта в 11:00 по часовому поясу Украины наступит третье по счету новолуние в 2024 году. Луна в этот день будет проходить опять, как и в прошлое новолуние, на минимальном расстоянии от Земли. Именно поэтому это событие будет по-особенному сильно влиять на людей и природу. Есть такая астрологическая практика – прогноз по новолуниям.

Об этом Елена Осипенко рассказала на своем YouTube-канале.

"Мы проживаем от одного новолуния к другому как маленькую жизнь длиною в лунный месяц. У этой жизни есть начало или рождение, есть и окончание, которое дает начало следующему лунному месяцу как новой ступени жизни. И так 12 раз в году. Этот лунный месяц, который начнется с новолуния 10 марта а закончится солнечным затмением 8 апреля, будет очень значимым для всех людей. Он просто переполнен для нас всех важнейшими космическими знаками", – говорит астропсихолог.

Осипенко предлагает заглянуть в календарь: после встречи новолуния на растущей Луне у нас с вами есть всего несколько благоприятных дней для реализации своих важных дел. Это 11-е, 12-е до 13:00 и 13 марта.

"По календарю древних Ариев по зороастрийской традиции каждый год в марте месяце за пять дней до дня весеннего равноденствия мы с вами проживаем так называемые "нулевые дни" или дни Дельфина. В этом году – с 15 до 19 марта. По древнему обычаю именно эти "нулевые дни" предназначались для наведения порядка в своих домах и вокруг них. В эти дни был строгий пост и семьи поминали своих предков", – отмечает она.

С 15 по 19 марта, по словам астропсихолога, мы готовим себя к принятию новых энергий, чтобы в новый Солнечный год начать все с чистого листа.

"Проживите эти пять дней в чистоте духа и тела. Очень важна в эти особые дни чистота в мыслях, словах и поступках", – рекомендует Елена Осипенко.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предрекла неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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