Незабываемое начало марта: три знака зодиака попадут в неожиданный любовный треугольник

Астрология / © Mixnews

Реклама

Астрологи предупреждают, что весна может принести и испытания, и новые возможности в отношениях некоторым знакам зодиака.

Близнецы: на неизведанной территории

Близнецы известны своей гибкостью, но первая неделя марта подкинет неожиданные романтические ситуации. Важно открыто общаться и честно выражать чувства, чтобы избежать недоразумений.

Скорпион: ревность и доверие

Скорпионы могут ощутить эмоциональный напряженный период. Планета Марс усилит как энергию, так и внутреннее напряжение, поэтому следует сосредоточиться на глубоком понимании партнера и балансе между страстью и благоразумием.

Реклама

Водолей: сомнения и ясность

Водолеи в начале марта могут почувствовать сомнения по поводу текущих отношений. Это время для саморефлексии и пересмотра собственных желаний во избежание конфликтов и укрепления эмоциональных связей.

Напомним, 27 февраля 2026 года, как обещают провидцы, станет днем, когда правильное решение поможет избежать излишних потерь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.