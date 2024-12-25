Нострадамус сделал предсказание на 2025 год: войны в Британии, астероиды и новый лидер

По прогнозам французского астролога, в 2025 году Землю ожидают конфликты между мировыми гигантами, катастрофы, а также прорывы в медицине и технологиях.
Французский астролог Нострадамус, хоть и умер более 450 лет назад, продолжает интриговать своими загадочными предсказаниями. Его пророчества из сборника Les Prophéties 1555 теперь трактуют как предупреждение о непростых временах в 2025-м.
Об этом пишет Lad Bible.
Что же ожидает нас в 2025 году?
1. Война и чума в Британии
Нострадамус намекает, что Великобритании угрожают войны и даже возвращение древней чумы.
"Королевство будет охвачено войнами настолько жестокими, что появятся враги изнутри и извне" — писал он.
Эксперты предполагают, что это может стать метафорой нестабильности внутри страны.
2. Конфликт между мировыми гигантами
Предсказания также включают обострение между большими государствами. Некоторые исследователи связывают это с угрозой ядерной войны.
Но есть и позитив: Нострадамус предсказывает прорыв в медицине.
3. Катастрофы и астероид
Слухи о конце света снова появляются, ведь Нострадамус писал об огромном астероиде, который может уничтожить Землю. Он также предусматривал наводнения и извержения вулканов, которые могут коснуться Амазонии.
4. Новый лидер и водная империя
Одно из самых загадочных пророчеств касается загадочного лидера, который создаст новую "водную империю". Что это значит? Возможно, речь идет об изменениях в использовании водных ресурсов или технологий.
Несмотря на хмурые прогнозы, интерпретации Нострадамуса оставляют много пространства для фантазии. Хочется верить, что эти слова останутся лишь гипотезами, а 2025 станет менее драматичным.
Читайте также: