Нострадамус сделал предсказание на 2025 год: войны в Британии, астероиды и новый лидер

По прогнозам французского астролога, в 2025 году Землю ожидают конфликты между мировыми гигантами, катастрофы, а также прорывы в медицине и технологиях.

Французский астролог Нострадамус, хоть и умер более 450 лет назад, продолжает интриговать своими загадочными предсказаниями. Его пророчества из сборника Les Prophéties 1555 теперь трактуют как предупреждение о непростых временах в 2025-м.

Об этом пишет Lad Bible.

Что же ожидает нас в 2025 году?

Лондон. / Фото: Associated Press

1. Война и чума в Британии

Нострадамус намекает, что Великобритании угрожают войны и даже возвращение древней чумы.

"Королевство будет охвачено войнами настолько жестокими, что появятся враги изнутри и извне" — писал он.

Эксперты предполагают, что это может стать метафорой нестабильности внутри страны.

2. Конфликт между мировыми гигантами

Предсказания также включают обострение между большими государствами. Некоторые исследователи связывают это с угрозой ядерной войны.

Но есть и позитив: Нострадамус предсказывает прорыв в медицине.

Фото: pixabay.com

3. Катастрофы и астероид

Слухи о конце света снова появляются, ведь Нострадамус писал об огромном астероиде, который может уничтожить Землю. Он также предусматривал наводнения и извержения вулканов, которые могут коснуться Амазонии.

Корабли НАТО

4. Новый лидер и водная империя

Одно из самых загадочных пророчеств касается загадочного лидера, который создаст новую "водную империю". Что это значит? Возможно, речь идет об изменениях в использовании водных ресурсов или технологий.

Несмотря на хмурые прогнозы, интерпретации Нострадамуса оставляют много пространства для фантазии. Хочется верить, что эти слова останутся лишь гипотезами, а 2025 станет менее драматичным.