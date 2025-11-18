Нострадамус сделал жуткие пророчества до конца 2025 года: что ждет Украину

Нострадамус / Иллюстративное фото / © Pixabay

Жуткие пророчества французского астролога Нострадамуса могут указывать на катастрофическое завершение 2025 года, включая начало войны в Англии, падение метеорита и новую пандемию. Его прогнозы также касаются «конца длительной войны», что трактуют как войну в Украине.

Нострадамус предсказывал начало конфликта на территории Англии, падение космического тела на Землю и появление у власти «водного» лидера. Исторический канал называет астролога «самым известным провидцем», и именно он описывал в своих катренах масштабные катастрофы, которые якобы должны были бы произойти в последние месяцы 2025 года.

Среди прочего, Нострадамус упоминал и о «конце длительной войны», что многие связывают с возможной развязкой российско-украинской войны.

«Во время долгой войны вся армия истощена, и они не находят денег для солдат; вместо золота или серебра они начнут чеканить кожу, галльскую медь и лунный серп», — писал провидец.

В то же время радоваться рано: согласно его пророчествам, завершение одного конфликта может совпасть с началом нового — уже ближе к Европе — и появлением еще одной болезни. В катренах указано: «Когда те из европейских земель увидят, что Англия поставила свой трон позади себя. На ее флангах будут жестокие войны. Королевство будет обозначено чрезвычайно жестокими войнами, враги появятся и внутри, и снаружи. Большая напасть из прошлого вернется, не будет под небом врага смертельнее».

Кроме риска новой войны, Нострадамус якобы предупреждал и об ударе астероида, который может уничтожить все живое на планете.

«Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, мир будет умолять. Наука и судьба в космическом танце — судьба Земли, второй шанс», — указано в его пророчестве.

В политических пророчествах астролог намекал, что «великие державы столкнутся». Некоторые исследователи рассматривают это как возможную угрозу ядерного противостояния. Кроме того, Нострадамус писал об «уменьшении влияния устоявшихся западных стран и появлении новых мировых сил».

Однако специалисты призывают воспринимать эти утверждения осторожно.

«За последнюю неделю мы наблюдаем всплеск общественной тревоги из-за вирусных интерпретаций катренов Нострадамуса, которые якобы предсказывают катастрофу. Важно помнить, что Нострадамус писал загадками и метафорами», — отметила эксперт-провидица Джоан Джонс из Trusted Psychics.

Она добавила, что реакция людей на такие пророчества больше свидетельствует об их внутренних страхах, чем о реальных прогнозах.

«Исторически многие его пророчества подгоняли под современные страхи, поэтому нынешняя паника скорее свидетельствует о коллективной тревожности, а не о буквальных предсказаниях», — сказала Джонс.

К слову, болгарская провидица Ванга в свое время озвучила пророчество о ряде тревожных мировых событий. На 2026 год она якобы предсказала масштабные стихийные бедствия (землетрясения и извержения вулканов), которые могут коснуться значительной части суши. Самым тревожным прогнозом является возможность Третьей мировой войны из-за эскалации между Китаем, Россией и США, в частности попытки захвата Тайваня. Кроме того, Ванга предупреждала о значительном скачке в развитии искусственного интеллекта, который может превзойти человеческий контроль, и даже предсказала первый контакт с инопланетянами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.