Новогодний парад планет 2022: когда и где смотреть и чем он опасный для землян

Новогодний парад планет 2022: когда и где смотреть и чем он опасный для землян

Астрологи всегда связывали парады планет с социально и политически значимыми событиями в жизни общества.

Несколько дней назад - 25 декабря 2021 года начался парад планет, который продлится до 7 января 2022 года.

Парад планет: что это

Парад планет — это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Понятие "парад планет" не является научным и используется в астрономии только для её популяризации. В астрономии нет четкого критерия "близости" планет, поэтому термин парад планет носит качественный характер. Более строгий смысл он имеет в астрологии, где сближением считается расположение планет в одном зодиакальном созвездии.

Парад планет: какие бывают

В зависимости от числа планет, которые участвуют в параде, различают малые парады - четыре планеты и большие или великие парады — когда собираются 5 планет. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже. Кроме того различают видимые и невидимые парады планет, последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу.

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Если исходить не из близости планет, а точного их расположения на одной прямой, то такое событие происходит раз за многие миллионы лет

Новогодний парад планет 2022: где и как смотреть

В предновогодние и новогодние вечера - с 15:00 до 17:00 сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (он наблюдается на утреннем небе - ред.) Также его можно наблюдать и по утрам. Лучшее время наблюдения - 16:00 по киевскому времени, так вечером скрывается за горизонтом Венера, Сатурн и Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран - всю ночь, правда, уже только в телескопы.

Парад планет: эзотерика и астрологи

Специалисты всегда связывали парады планет с социально и политически значимыми событиями в жизни общества. Время возникновения этого астрологического явления част совпадает с перестройкой мировой политической системы, сменой в настроениях масс, изменением курса мировых элит, войнами, потрясениями. Еще индейцы майя предсказывали конец света, приходящийся именно на большой парад планет. В то же время экстрасенсы считают, что парад планет — это благоприятное время для тех, кто имеет развитое шестое чувство, то есть для эзотериков, ясновидящих и подобных им людей. Эзотерики заявляют, что парад планет спровоцирует творческий рост. У представителей креативных профессий появится возможность серьезно преуспеть в делах. А тем, кто работает с цифрами и чья работа требует точности, придется быть предельно осторожными. В такой парад планет сбываются заветные мечты, причем неожиданно для нас. С другой стороны, появляются какие-то новые проблемы, так что нужно быть на чеку.

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