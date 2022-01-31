Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Новолуние 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новолуние 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено

ТСН.ua

Во время новолуние в Водолее люди хотят много эмоциональной свободы.

1 февраля 2022 года в 07:47 по киевскому времени над Землей взойдет второе новолуние в этом году. В этом материале расскажем, что нужно делать и что категорически запрещено во время такой фазы Луны как новолуние.

Новолуние: что это такое

Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землей и Солнцем).

Луна: мифология 

В мифологии большинства народов есть лунные боги и богини. Часто богиня Луны жена или сестра верховного солнечного божества. У Луны есть даже свой календарь, - лунный, на который и в наши дни ориентируются представители ислама и индуизма, а также поклонники мистико-эзотерических учений и ментально-духовных практик. Специалисты считают камнем Луны селенит, который хорошо знаком литотерапевтам. 

Луна: эзотерика и психология

До зарождения психологии и психиатрии, влияние Луны на человека оценивалось как безусловное. Например, полнолуние считалось тесно связанным с обострением психических заболеваний или нарушений. На этом основаны легенды об оборотнях.

А когда Луна шла на убыль, то ожидалась стабилизация духовного состояния человека.

Новолуние: астрология 

С точки зрения астрологии, новолуние несет позитивные перспективы и изменения. В некоторых людей появляется чувство надежности. В этом время нужно держаться единомышленников и работать не только над собственным продвижением в делах, но и на благо окружающих.

Новолуние в Водолее 01.02.2022: особенности

Во время новолуние в Водолее люди жаждут эмоциональной свободы, поэтому в эти дни вас могут смутить странные и нехарактерные эмоции. Нужно почаще быть в компании и в коллективе, чтобы понять свои чувства и освободиться от негативных эмоций. Икры, голени, лодыжки, ахиллово сухожилие, мышцы предплечий, щитовидка - эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании во время новолуние в водолее.

Новолуние 01.02.2022: что нужно делать 

  • поработать над своим сознанием,
  • расстаться с прошлым;
  • прощаться с вредными привычками;
  • садиться на диету;
  • стричь волосы;
  • покупать все, что в этот момент кажется особенно необходимым;
  • планировать дела на будущее;
  • культивировать в себе надежду на лучшее
  • начать делать что-то новое.

Новолуние 01.02.2022: что не нужно делать 

  • думать о прошлом;
  • накручивать себя;
  • не слушать свою интуицию;
  • покупать того, чего нет в списке. 

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация