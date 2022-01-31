Новолуние 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено

Во время новолуние в Водолее люди хотят много эмоциональной свободы.
1 февраля 2022 года в 07:47 по киевскому времени над Землей взойдет второе новолуние в этом году. В этом материале расскажем, что нужно делать и что категорически запрещено во время такой фазы Луны как новолуние.
Новолуние: что это такое
Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землей и Солнцем).
Луна: мифология
В мифологии большинства народов есть лунные боги и богини. Часто богиня Луны жена или сестра верховного солнечного божества. У Луны есть даже свой календарь, - лунный, на который и в наши дни ориентируются представители ислама и индуизма, а также поклонники мистико-эзотерических учений и ментально-духовных практик. Специалисты считают камнем Луны селенит, который хорошо знаком литотерапевтам.
Луна: эзотерика и психология
До зарождения психологии и психиатрии, влияние Луны на человека оценивалось как безусловное. Например, полнолуние считалось тесно связанным с обострением психических заболеваний или нарушений. На этом основаны легенды об оборотнях.
А когда Луна шла на убыль, то ожидалась стабилизация духовного состояния человека.
Новолуние: астрология
С точки зрения астрологии, новолуние несет позитивные перспективы и изменения. В некоторых людей появляется чувство надежности. В этом время нужно держаться единомышленников и работать не только над собственным продвижением в делах, но и на благо окружающих.
Новолуние в Водолее 01.02.2022: особенности
Во время новолуние в Водолее люди жаждут эмоциональной свободы, поэтому в эти дни вас могут смутить странные и нехарактерные эмоции. Нужно почаще быть в компании и в коллективе, чтобы понять свои чувства и освободиться от негативных эмоций. Икры, голени, лодыжки, ахиллово сухожилие, мышцы предплечий, щитовидка - эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании во время новолуние в водолее.
Новолуние 01.02.2022: что нужно делать
- поработать над своим сознанием,
- расстаться с прошлым;
- прощаться с вредными привычками;
- садиться на диету;
- стричь волосы;
- покупать все, что в этот момент кажется особенно необходимым;
- планировать дела на будущее;
- культивировать в себе надежду на лучшее
- начать делать что-то новое.
Новолуние 01.02.2022: что не нужно делать
- думать о прошлом;
- накручивать себя;
- не слушать свою интуицию;
- покупать того, чего нет в списке.
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