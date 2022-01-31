Новолуние 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено

Новолуние 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено

Во время новолуние в Водолее люди хотят много эмоциональной свободы.

1 февраля 2022 года в 07:47 по киевскому времени над Землей взойдет второе новолуние в этом году. В этом материале расскажем, что нужно делать и что категорически запрещено во время такой фазы Луны как новолуние.

Новолуние: что это такое

Новолуние — фаза Луны, при которой эклиптические долготы Солнца и Луны совпадают. То есть, Солнце, Луна и Земля находятся на одной прямой (причём Луна расположена между Землей и Солнцем).

Луна: мифология

В мифологии большинства народов есть лунные боги и богини. Часто богиня Луны жена или сестра верховного солнечного божества. У Луны есть даже свой календарь, - лунный, на который и в наши дни ориентируются представители ислама и индуизма, а также поклонники мистико-эзотерических учений и ментально-духовных практик. Специалисты считают камнем Луны селенит, который хорошо знаком литотерапевтам.

Луна: эзотерика и психология

До зарождения психологии и психиатрии, влияние Луны на человека оценивалось как безусловное. Например, полнолуние считалось тесно связанным с обострением психических заболеваний или нарушений. На этом основаны легенды об оборотнях.

А когда Луна шла на убыль, то ожидалась стабилизация духовного состояния человека.

Новолуние: астрология

С точки зрения астрологии, новолуние несет позитивные перспективы и изменения. В некоторых людей появляется чувство надежности. В этом время нужно держаться единомышленников и работать не только над собственным продвижением в делах, но и на благо окружающих.

Новолуние в Водолее 01.02.2022: особенности

Во время новолуние в Водолее люди жаждут эмоциональной свободы, поэтому в эти дни вас могут смутить странные и нехарактерные эмоции. Нужно почаще быть в компании и в коллективе, чтобы понять свои чувства и освободиться от негативных эмоций. Икры, голени, лодыжки, ахиллово сухожилие, мышцы предплечий, щитовидка - эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании во время новолуние в водолее.

Новолуние 01.02.2022: что нужно делать

поработать над своим сознанием,

расстаться с прошлым;

прощаться с вредными привычками;

садиться на диету;

стричь волосы;

покупать все, что в этот момент кажется особенно необходимым;

планировать дела на будущее;

культивировать в себе надежду на лучшее

начать делать что-то новое.

Новолуние 01.02.2022: что не нужно делать

думать о прошлом;

накручивать себя;

не слушать свою интуицию;

покупать того, чего нет в списке.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз