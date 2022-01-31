Новолуние 1 февраля 2022 года: три мощных ритуала и обряда для привлечения денег и обаяния

Новолуние 1 февраля 2022 года: три мощных ритуала и обряда для привлечения денег и обаяния

В новолуние можно совершать ритуалы для увеличения денежных средств и обаяния.

1 февраля будет второе новолуние в нынешнем году. Мистики издавна приурочивали различные ритуалы и обряды к разным фазам Луны, и новолуние не стало исключением. Новолуние — это начало ежемесячного лунного цикла, когда закладывается позитивная динамика на целый месяц вперед.

Луна: астрология и мифология

Луна — это единственный естественный спутник Земли. Это — второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Луна появилась около 4,51 млрд лет назад, немного позже Земли. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после "гигантского столкновения" Земли и Тейи — планеты, похожей по размерам с Марсом.

Греки называли спутник Земли Селеной, древние египтяне — Ях, вавилоняне — Син, японцы — Цукиеми.

Новолуние: эзотерика

Полнолуние и новолуние – это самые сильные лунные фразы. Это пик и возрождение Луны. С точки зрения эзотерики, новолуние можно назвать чистым листом, на котором вы можете записать ваши мечты, словно в сокровенный дневник. Считается, что именно новолуние открывает мощный энергетический портал, который можно использовать для совершения ритуалов и обрядов, на создание амулетов и талисманов, на повышение сексуальной привлекательности, на привлечение денег, удачи и благополучия.

Новолуние: астрология

Астрологи уверяют, что новолуние — это время перемен, отличный период для обновления и поиска путей для развития. Из-за этого нужно оставить прошлое позади и избавиться от всего, что мешает дальнейшему развитию. Также нужно познакомиться с интересными обрядами, которые помогут стать успешнее, попрощаться с финансовыми трудностями и обрести больше обаяния.

Новолуние 1 февраля 2022 года: ритуал на деньги

Этот действенный ритуал на деньги в новолуние заключается в следующем. Вам необходимо собрать по дому всю мелочь. После того, как вы примете душ, «полейте» себя дождем из собранных монет (их лучше предварительно помыть, чтобы избавится от ментальной и физической грязи — ред). Этот обряд весьма эффективен для разового привлечения денег.

Новолуние 1 февраля 2022 года: обряд для увеличения обаяния

Для такого обряда следует в день новолуния пойти в магазин и купить качественные, красивые и дорогие конфеты. Затем положить сладости на подоконник, представляя свет Луны, после чего накрыть тканью красного цвета. Продукт держать в этом месте на протяжении трех дней. Затем раздать своим родным, друзьям, знакомым. После этого, как считают эзотерики, Луна начнет помогать человеку, который провел такой обряд, а окружение будет относиться намного лучше.

Новолуние 1 февраля 2022 года: лунный обряд

Во время новолуния нужно налить в стакан воду и поставить его на всю ночь на подоконник, чтобы зарядить воду энергией Луны. Утром взять стакан воды в руки. Заряженной водой надо умыться, а еще лучше облиться для увеличения собственных сил.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз