Новолуние 10 июля 2021: что можно делать и чего следует избегать

Новолуние 10 июля 2021: что можно делать и чего следует избегать

Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Рак

Новолуние считается началом лунного месяца. Эзотерика считают, что именно в этот день энергетика Луны обновляется, поэтому этот период идеально подходит для планирования. На 10 июля в этом месяце приходится новолуние.

Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Рак, который несет позывные изменения, освобождение и объединение со своим "Я".

Однако в то же время психологически нестабильные люди могут чувствовать обиду, желание мести или контроля других людей, скрытую похоть, страх, тревожность, одержимость какой-то идеей, которая на самом деле ничего вам не принесет.

Новолуние 10 июля 2021: что стоит сделать

общаться с детьми, родителями, второй половинкой;

ходить в гости к родным;

помогать близким;

ходить на свидания;

убирать в доме;

планировать.

Новолуние 10 июля 2021: что категорически запрещено

игнорировать чужие просьбы;

начинать тяжелые и энергозатратные дела;

идти на конфронтации;

терять оптимизм;

проявлять эгоизм;

ставить свои цели превыше всего.

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