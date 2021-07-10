Новолуние 10 июля 2021: что можно делать и чего следует избегать

Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Рак
Новолуние считается началом лунного месяца. Эзотерика считают, что именно в этот день энергетика Луны обновляется, поэтому этот период идеально подходит для планирования. На 10 июля в этом месяце приходится новолуние.
Это новолуние в астрологическом знаке зодиака Рак, который несет позывные изменения, освобождение и объединение со своим "Я".
Однако в то же время психологически нестабильные люди могут чувствовать обиду, желание мести или контроля других людей, скрытую похоть, страх, тревожность, одержимость какой-то идеей, которая на самом деле ничего вам не принесет.
Новолуние 10 июля 2021: что стоит сделать
- общаться с детьми, родителями, второй половинкой;
- ходить в гости к родным;
- помогать близким;
- ходить на свидания;
- убирать в доме;
- планировать.
Новолуние 10 июля 2021: что категорически запрещено
- игнорировать чужие просьбы;
- начинать тяжелые и энергозатратные дела;
- идти на конфронтации;
- терять оптимизм;
- проявлять эгоизм;
- ставить свои цели превыше всего.
Лунный ритуал для увеличения средств
Во молодого можно провести небольшой, но действенный ритуал для увеличения средств. Для начала приобретите в магазине новую пачку соли. В сутки молодого поставьте ее на подоконник и представляйте месяца усиливает эту соль. Тем более, что соль прекрасно накапливает и передает энергию, в том числе финансовую. За 24 часа вы можете использовать эту соль в пищу.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Петров пост 2021: традиции и обычаи
- Таропрогноз на 5-11 июля: что карты нам предвещают