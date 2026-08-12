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Новолуние 12 августа: как загадать желание, чтобы начать новый этап
12 августа 2026 года наступит особый новолуние в знаке Льва, который в этот раз совпадает с солнечным затмением. В эзотерических традициях новолуние считают временем новых начинаний, формирование намерений и символического перехода к новому жизненному этапу.
12 августа начнется новый лунный цикл. В этот раз новолуние будет особенным, ведь он совпадает с солнечным затмением в знаке Льва.
В астрологии новолуние традиционно связывают с началом, обновлением и формированием новых намерений. Лев добавляет в эту символику темы самовыражения, творчества, любви, уверенности и права быть заметными.
Поэтому этот новолуние можно использовать в качестве символической точки отсчета — не для попыток «запрограммировать» будущее, а чтобы четче понять, чего вы хотите от следующего этапа своей жизни.
Чем особенный новолуние 12 августа
Новолуние происходит тогда, когда Солнце и Луна оказываются примерно в одном направлении от Земли, из-за чего освещенная часть Луны практически не видна.
Именно с новолуния начинается новый лунный цикл.
В астрологической традиции этот момент часто используется для планирования, формулирования целей и начала символически нового этапа.
12 августа новолуние состоится в знаке Льва. Этот знак связывается с творчеством, личной силой, любовью, самоуважением и способностью открыто демонстрировать свои способности.
Поэтому желание этого новолуния можно направить не только на внешние результаты, но и на вопросы:
«Где я хочу позволить себе быть смелее?»
Как загадать желание на новолуние
Прежде всего, не нужно составлять список из десятков пунктов.
Выберите одну-три вещи, которые действительно имеют для вас значение.
Желание следует формулировать от себя и о собственной жизни.
Например:
«Я хочу смелее проявлять свои способности».
«Я готова открыться новым возможностям в работе».
«Я хочу выстроить отношения, в которых могу оставаться собой».
«Я хочу вернуть в свою жизнь творчество».
Такие формулировки не пытаются контролировать поведение других людей и одновременно помогают определить направление, в котором хочется двигаться.
Запишите желание от руки
Одна из самых простых практик новолуния — записать намерение на бумаге.
Для этого можно остаться на несколько минут в тишине и ответить на три вопроса:
Чего я хочу больше в своей жизни?
Что мешает мне это получить?
Что я могу сделать сама в ближайший месяц?
После этого сформулируйте одно основное желание.
Письмо можно сохранить до следующего новолуния, а затем вернуться к нему и посмотреть, что изменилось.
Визуализируйте не результат, а ощущение
В практиках намерения часто рекомендуют представлять желаемый результат.
Но вместо сложного будущего сценария попробуйте представить ощущение, которое хотите получить.
Если желание касается работы, возможно, это ощущение профессиональной уверенности.
Если отношения – безопасности, взаимности и близости.
Если в творчестве — свободы проявлять себя.
Это помогает отделить истинную потребность от конкретной формы, в которой мы привыкли воображать ее осуществление.
Сформулируйте один реальный шаг
После загадки желания запишите одно действие, которое можете выполнить самостоятельно.
Например:
если хотите новую работу – обновить резюме;
если мечтаете о творческом проекте – выделить для него конкретное время;
если хотите новых знакомств — согласиться на приглашение, от которого обычно отказались бы;
если хотите учиться – найти соответствующий курс или программу.
Так символическое намерение получает практическое продолжение.
Какие желания особенно отвечают новолунию во Леве
Поскольку новолуние происходит в знаке Льва, астрологи традиционно связывают его с темами:
творчества;
любовь;
уверенности в себе;
самореализации;
личных проектов;
публичности;
смелости;
взаимоотношений с детьми;
удовольствие от жизни.
Поэтому можно подумать не только о деньгах или конкретных достижениях, но и о том, где вы давно запрещаете быть заметными.
Чего не стоит загадывать
Лучше избегать желаний, предусматривающих контроль над другим человеком.
Вместо:
«Хочу, чтобы этот человек вернулся»
можно сформулировать:
«Я хочу взаимных отношений, в которых меня ценят».
Вместо:
«Хочу, чтобы меня обязательно взяли на конкретную работу»
— «Я хочу найти профессиональную возможность, отвечающую моим способностям и потребностям».
Такой подход оставляет простор для вариантов, о которых вы можете даже не знать.
Новолуние не должен превращаться в экзамен
Не нужно бояться "неправильно" сформулировать желание.
Также нет необходимости загадывать его точно в конкретную минуту или выполнять сложный ритуал.
Молодой человек можно использовать как символическую возможность остановиться и определить свои приоритеты.
А на этот раз вопрос может быть особенно прост:
«Если бы мне не нужно было производить впечатление на других, чего бы я хотела на самом деле?»
Именно ответ на него может стать хорошим намерением нового лунного цикла.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие практики носят символический или развлекательный характер и не должны заменять реальные жизненные решения.
Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.