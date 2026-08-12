Новолуние 12 августа: как загадать желание, чтобы начать новый этап

Новолуние / © ТСН

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12 августа начнется новый лунный цикл. В этот раз новолуние будет особенным, ведь он совпадает с солнечным затмением в знаке Льва.

В астрологии новолуние традиционно связывают с началом, обновлением и формированием новых намерений. Лев добавляет в эту символику темы самовыражения, творчества, любви, уверенности и права быть заметными.

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Поэтому этот новолуние можно использовать в качестве символической точки отсчета — не для попыток «запрограммировать» будущее, а чтобы четче понять, чего вы хотите от следующего этапа своей жизни.

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Чем особенный новолуние 12 августа

Новолуние происходит тогда, когда Солнце и Луна оказываются примерно в одном направлении от Земли, из-за чего освещенная часть Луны практически не видна.

Именно с новолуния начинается новый лунный цикл.

В астрологической традиции этот момент часто используется для планирования, формулирования целей и начала символически нового этапа.

12 августа новолуние состоится в знаке Льва. Этот знак связывается с творчеством, личной силой, любовью, самоуважением и способностью открыто демонстрировать свои способности.

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Поэтому желание этого новолуния можно направить не только на внешние результаты, но и на вопросы:

«Где я хочу позволить себе быть смелее?»

Как загадать желание на новолуние

Прежде всего, не нужно составлять список из десятков пунктов.

Выберите одну-три вещи, которые действительно имеют для вас значение.

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Желание следует формулировать от себя и о собственной жизни.

Например:

«Я хочу смелее проявлять свои способности».

«Я готова открыться новым возможностям в работе».

«Я хочу выстроить отношения, в которых могу оставаться собой».

«Я хочу вернуть в свою жизнь творчество».

Такие формулировки не пытаются контролировать поведение других людей и одновременно помогают определить направление, в котором хочется двигаться.

Запишите желание от руки

Одна из самых простых практик новолуния — записать намерение на бумаге.

Для этого можно остаться на несколько минут в тишине и ответить на три вопроса:

Чего я хочу больше в своей жизни?

Что мешает мне это получить?

Что я могу сделать сама в ближайший месяц?

После этого сформулируйте одно основное желание.

Письмо можно сохранить до следующего новолуния, а затем вернуться к нему и посмотреть, что изменилось.

Визуализируйте не результат, а ощущение

В практиках намерения часто рекомендуют представлять желаемый результат.

Но вместо сложного будущего сценария попробуйте представить ощущение, которое хотите получить.

Если желание касается работы, возможно, это ощущение профессиональной уверенности.

Если отношения – безопасности, взаимности и близости.

Если в творчестве — свободы проявлять себя.

Это помогает отделить истинную потребность от конкретной формы, в которой мы привыкли воображать ее осуществление.

Сформулируйте один реальный шаг

После загадки желания запишите одно действие, которое можете выполнить самостоятельно.

Например:

если хотите новую работу – обновить резюме;

если мечтаете о творческом проекте – выделить для него конкретное время;

если хотите новых знакомств — согласиться на приглашение, от которого обычно отказались бы;

если хотите учиться – найти соответствующий курс или программу.

Так символическое намерение получает практическое продолжение.

Какие желания особенно отвечают новолунию во Леве

Поскольку новолуние происходит в знаке Льва, астрологи традиционно связывают его с темами:

творчества;

любовь;

уверенности в себе;

самореализации;

личных проектов;

публичности;

смелости;

взаимоотношений с детьми;

удовольствие от жизни.

Поэтому можно подумать не только о деньгах или конкретных достижениях, но и о том, где вы давно запрещаете быть заметными.

Чего не стоит загадывать

Лучше избегать желаний, предусматривающих контроль над другим человеком.

Вместо:

«Хочу, чтобы этот человек вернулся»

можно сформулировать:

«Я хочу взаимных отношений, в которых меня ценят».

Вместо:

«Хочу, чтобы меня обязательно взяли на конкретную работу»

— «Я хочу найти профессиональную возможность, отвечающую моим способностям и потребностям».

Такой подход оставляет простор для вариантов, о которых вы можете даже не знать.

Новолуние не должен превращаться в экзамен

Не нужно бояться "неправильно" сформулировать желание.

Также нет необходимости загадывать его точно в конкретную минуту или выполнять сложный ритуал.

Молодой человек можно использовать как символическую возможность остановиться и определить свои приоритеты.

А на этот раз вопрос может быть особенно прост:

«Если бы мне не нужно было производить впечатление на других, чего бы я хотела на самом деле?»

Именно ответ на него может стать хорошим намерением нового лунного цикла.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие практики носят символический или развлекательный характер и не должны заменять реальные жизненные решения.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

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