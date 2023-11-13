Новолуние 13 ноября 2023 года: что можно делать и что категорически запрещено

Новолуние — это хорошее время, чтобы привлечь положительные изменения в свою жизнь.

Вот некоторые общие советы, которые могут относиться к этому периоду с астрологической точки зрения:

Начни новый проект: Молодая Луна считается временем нового начала. Это отличное время для запуска новых проектов, замыслов или планов. Используйте энергию Молодой Луны, чтобы начать что-то свежее и окрыляющее. Установи намерения: Запиши свои намерения или цели на бумаге во время Молодой Луны. Фокусируйся на том, чего ты хочешь добиться в будущем. Определение целей может помочь сосредоточиться на достижении успеха. Медитируй или отдыхай: Молодая Луна также может быть временем внутреннего покоя и восстановления. Возьмите себе время для медитации, релаксации или просто сделайте что-нибудь, что поможет вам восстановить энергию и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Откажись от негативности: Молодая Луна может быть временем очищения и освобождения от негативных энергий. Попытайтесь избавиться от старых паттернов, переживаний или мыслей, которые держат вас в прошлом. Направьте свое внимание на позитивность и восприятие новых возможностей. Практикуй ритуалы или церемонии: Некоторые люди используют Молодую Луну для проведения личных ритуалов или церемоний. Это может включать зажигание свечей, молитву, выполнение особых движений или любые другие действия, имеющие для вас особое значение.

Опять же следует помнить, что эти советы базируются на общих верованиях, связанных с астрологией, и не являются научно подтвержденными фактами. Вы можете использовать их как инструмент личного развития, но всегда слушайте свою внутреннюю интуицию и отвечайте на свои собственные потребности и ценности.

Новолуние 13 ноября 2023 года: что не рекомендуется делать

Некоторые общие рекомендации относительно того, что категорически не рекомендуется делать во время новолуния, могут включать следующее:

Осуществлять важные решения. Поскольку новолуние считается временем нового начала и может быть связано с изменениями, то не рекомендуется осуществлять важные решения на этот период. Крепиться в мыслях о негативном или прошлом. Новолуние – это время для начала нового цикла, поэтому не следует зацикливаться на негативных мыслях, переживаниях или событиях из прошлого. Соблюдать ритуалы или практики, которые могут причинить вред другим или столкнуться с отрицательной энергией. Это может включать практики, привлекающие зло или ритуалы, выполняемые с негативными намерениями. Заниматься спортом или физической активностью, которая может нанести вред здоровью. Поскольку новолуние связано с изменениями и внутренними процессами, то не рекомендуется перегружать свое тело или подвергаться стрессовым ситуациям.

В общем, важно соблюдать здравый смысл и слушать свое тело и интуицию во время новолуния.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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