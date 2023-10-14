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Новолуние 14 октября 2023 года: что это значит с точки зрения эзотерики

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Новолуние 14 октября 2023 года: что это значит с точки зрения эзотерики

Надо быть достаточно осторожным во время новолуния / Фото: Pexels

С точки зрения эзотерики и астрологии новолуние является особым временем, связанным с новыми началами, чистотой и возможностью влиять на свою судьбу.

Новолуние на 14 октября 2023 года может быть воспринят разными способами в зависимости от конкретной системы вероучения или эзотерической традиции. Рассмотрим несколько возможных аспектов этого события:

  1. Астрология: новолуние в астрологии играет немаловажную роль в ритуалах и намерениях. Оно может считаться временем для постановки новых целей, медитаций и работы над личным развитием. Различные знаки зодиака, в которых происходит новолуние, могут также влиять на его энергию и тематику.

  2. Магия: в практике магии новолуние часто рассматривается как время для проведения разнообразных обрядов, заклинаний и ритуалов. Он символизирует начало нового цикла и может использоваться для привлечения определенных вещей в жизни, очищения или работы над внутренним развитием.

  3. Энергетические аспекты: для многих практикующих эзотериков новолуние представляет собой время большого энергетического изменения. В это время верит, что открываются новые возможности духовного роста и преобразования.

  4. Символика и специфика дня : Дополнительную информацию об этом новом месяце можно получить, рассматривая символику числа 14 и октября в контексте различных эзотерических традиций. К примеру, число 14 может иметь своеобразное значение в бессчетных системах нумерологии.

В целом значение новолуния в эзотерике будет зависеть от индивидуального подхода каждого человека и традиции, которую они используют. Это время может служить как возможность саморефлексии, так и для проведения различных обрядов и практик.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
253
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