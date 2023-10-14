Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новолуние 14 октября 2023 года: три сильных эзотерических ритуалов.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
381
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новолуние 14 октября 2023 года: три сильных эзотерических ритуалов.

Во время новолуния можно выполнить определенные обряды / Фото: Pexels

Эзотерические ритуалы могут быть использованы для достижения различных целей, включая самопознание, развитие, защиту, интуицию и многое другое.

Вот три сильных эзотерических ритуала, которые вы можете рассмотреть на 14 октября 2023 года.

  1. Ритуал для привлечения положительной энергии:

Этот ритуал поможет вам принимать положительную энергию в вашей жизни и укреплять энергетическое поле.

Материалы:

  • Белая свеча (символ чистоты и света)
  • Листок бумаги
  • ручка

Инструкции:

  1. Сядьте в спокойном месте.

  2. Зажгите белую свечу и сосредоточьтесь на ее свете.

  3. Напишите на листе бумаги все отрицательные вещи или эмоции, которые вы хотите избавиться. Разработайте этот список подробно.

  4. Начните читать этот список вслух, а затем подожгите его на холсте от свечи, глядя, как он загорается и исчезает.

  5. Поблагодарите свечу и внутренний вам, а затем совершите короткую медитацию, представляя, как положительная энергия заполняет вас.

  6. Ритуал для саморазвития:

Этот ритуал направлен на стимулирование самопознания и развитие духовности.

Материалы:

  • Кристалл или камень (по выбору)
  • Белая свеча
  • Цветы (по выбору)
  • Тайна или источник духовной мудрости (книга, священный текст и т.п.)

Инструкции:

  1. Поставьте кристалл или камень перед собой.

  2. Зажгли белую свечу.

  3. Разместите цветы вокруг камня и свечи.

  4. Откройте избранную тайну или источник мудрости и прочтите важный отрезок или вдохновляющий вас молитву.

  5. Проведите краткую медитацию на самопознание и развитие, фокусируя свои мысли на камне и свече.

  6. Ритуал для привлечения гармонии и равновесия:

Этот ритуал поможет вам найти равновесие между физическим и духовным миром.

Материалы:

  • Зеркало
  • Свеча (символ света)
  • Инкубатор или место для релаксации

Инструкции:

  1. Разместите зеркало перед собой.
  2. Зажгите свечу перед зеркалом и сядьте перед ним.
  3. Посмотрите в зеркало и уделите свое внимание своему внутреннему я.
  4. Визуализируйте равновесие между вашим физическим и духовным "я".
  5. Проанализируйте свои мысли и эмоции и стремитесь к гармонии в себе.
  6. Произведите короткую медитацию на укрепление равновесия и гармонии в своей жизни.

Эти ритуалы предназначены для помощи вам в вашем духовном развитии и понимании мира. Они могут быть модифицированы или настроены в соответствии с вашими собственными потребностями и убеждениями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
381
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация