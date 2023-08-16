Новолуние 16 августа 2023 года: самые популярные приметы и предрассудки

Вот некоторые предрассудки и верования, связанные с новолунием с точки зрения эзотерики:

Очистка от отрицательной энергии: Новолуние считается мощным очистителем энергии в помещении. Люди ставят воду в горшках у входа, чтобы он притягивал и поглощал отрицательную энергию. Улучшение отношений: Некоторые верят, что новолуние способствует укреплению отношений, а также привлекает к себе добрую любовную судьбу. Привлекательность и успех: Новолуние также ассоциируется с привлекательностью и успехом. Его изображения размещают на рабочем месте или в секторе богатства дома. Улучшение здоровья: Верится, что новолуние может способствовать улучшению физического и психического здоровья, уменьшая стресс и улучшая общее состояние организма. Защита от негатива: Новолуние считается символом защиты от негативных воздействий, включая злых духов или настоящих человеческих интриг. Энергетический баланс: Некоторые эзотерические практики используют молодой человек для создания положительного энергетического баланса в помещении и на участке, используя соответствующее изображение.

Важно понимать, что эти верования и предрассудки носят символический характер и основываются на древних традициях и культурных верованиях. Пусть вы выбираете отвечающие вам с учетом собственных убеждений и научного подхода к вещам.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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