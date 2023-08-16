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Новолуние 16 августа 2023 года: три интересных и сильных ритуала

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
2 мин
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Новолуние 16 августа 2023 года: три интересных и сильных ритуала

Молодой человек — хороший период для выполнения обрядов / Фото: ТСН.ua

Новолуние — прекрасное время для ритуалов.

Важно помнить, что эзотерические практики могут быть личными и должны использоваться с осторожностью и пониманием. Вот несколько эзотерических ритуалов, которые могут быть применены для новолуния :

  1. Обряд открытия интуиции:

    Цель: успокоить разум, разбудить интуицию и усилить связь с внутренним «я».

    Как выполнить:

    • Садитесь или ложитесь в удобном положении.
    • Закройте глаза и начните глубоко дышать.
    • Представьте, что ваше тело наполняется светом. Постепенно визуализируйте, как этот свет рассеивает все отрицательные эмоции и мысли.
    • Сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте, как она открывается, излучая тепло и свет.
    • Задайте вопрос или выразите намерение, над которым хотите работать.
    • Прислушивайтесь к своим мыслям, ощущениям и интуиции, приходящим к вам. Запишите свои впечатления по окончании ритуала.

  2. Обряд внутренней очистки:

    Цель: Удалить негативные энергии, которые могут влиять на эмоциональное состояние и духовное развитие.

    Как выполнить:

    • Попробуйте этот ритуал на открытом воздухе или специально предназначенном для этого пространстве.
    • Сожгите сухие травы, смолы или ароматические свечи.
    • Пройдите вокруг источника огня в спокойном темпе. Во время каждого оборота, представьте, как вы чувствуете, как отрицательная энергия покидает вас.
    • Произнесите мантру или аффирмацию об очистке и укреплении.
    • После окончания обхода, встаньте на место перед источником огня, закройте глаза и поблагодарите огонь за его помощь в очистке.
    • Вдохните глубоко и ощутите, как свежая энергия наполняет ваше тело.

  3. Обряд усиления интуиции и мудрости:

    Цель: Увеличить интуицию, мудрость и духовное видение.

    Как выполнить:

    • Садитесь или ложитесь в удобном положении.
    • Закройте глаза и сосредоточьте внимание на дыхании.
    • Постепенно сосредоточьте внимание на своем третьем глазу, месте между бровями.
    • Визуализируйте световой луч, который постепенно проникает в ваш третий глаз, раскрывая вам новые уровни интуиции и мудрости.
    • Представьте, как вы окружены сферой яркого света, которая наделяет вас мудростью и глубоким пониманием.
    • Прошепчите мантру или аффирмацию об усилении интуиции и мудрости.

Пусть эти ритуалы служат вам средством сосредоточения, релаксации и духовного роста. Всегда соблюдайте основные принципы безопасности при выполнении любых практик.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
298
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