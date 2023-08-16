Новолуние 16 августа 2023 года: три интересных и сильных ритуала

Новолуние — прекрасное время для ритуалов.
Важно помнить, что эзотерические практики могут быть личными и должны использоваться с осторожностью и пониманием. Вот несколько эзотерических ритуалов, которые могут быть применены для новолуния :
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Обряд открытия интуиции:
Цель: успокоить разум, разбудить интуицию и усилить связь с внутренним «я».
Как выполнить:
- Садитесь или ложитесь в удобном положении.
- Закройте глаза и начните глубоко дышать.
- Представьте, что ваше тело наполняется светом. Постепенно визуализируйте, как этот свет рассеивает все отрицательные эмоции и мысли.
- Сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте, как она открывается, излучая тепло и свет.
- Задайте вопрос или выразите намерение, над которым хотите работать.
- Прислушивайтесь к своим мыслям, ощущениям и интуиции, приходящим к вам. Запишите свои впечатления по окончании ритуала.
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Обряд внутренней очистки:
Цель: Удалить негативные энергии, которые могут влиять на эмоциональное состояние и духовное развитие.
Как выполнить:
- Попробуйте этот ритуал на открытом воздухе или специально предназначенном для этого пространстве.
- Сожгите сухие травы, смолы или ароматические свечи.
- Пройдите вокруг источника огня в спокойном темпе. Во время каждого оборота, представьте, как вы чувствуете, как отрицательная энергия покидает вас.
- Произнесите мантру или аффирмацию об очистке и укреплении.
- После окончания обхода, встаньте на место перед источником огня, закройте глаза и поблагодарите огонь за его помощь в очистке.
- Вдохните глубоко и ощутите, как свежая энергия наполняет ваше тело.
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Обряд усиления интуиции и мудрости:
Цель: Увеличить интуицию, мудрость и духовное видение.
Как выполнить:
- Садитесь или ложитесь в удобном положении.
- Закройте глаза и сосредоточьте внимание на дыхании.
- Постепенно сосредоточьте внимание на своем третьем глазу, месте между бровями.
- Визуализируйте световой луч, который постепенно проникает в ваш третий глаз, раскрывая вам новые уровни интуиции и мудрости.
- Представьте, как вы окружены сферой яркого света, которая наделяет вас мудростью и глубоким пониманием.
- Прошепчите мантру или аффирмацию об усилении интуиции и мудрости.
Пусть эти ритуалы служат вам средством сосредоточения, релаксации и духовного роста. Всегда соблюдайте основные принципы безопасности при выполнении любых практик.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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