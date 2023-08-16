Новолуние 16 августа 2023 года: три интересных и сильных ритуала

Важно помнить, что эзотерические практики могут быть личными и должны использоваться с осторожностью и пониманием. Вот несколько эзотерических ритуалов, которые могут быть применены для новолуния :

Обряд открытия интуиции: Цель: успокоить разум, разбудить интуицию и усилить связь с внутренним «я». Как выполнить: Садитесь или ложитесь в удобном положении.

Закройте глаза и начните глубоко дышать.

Представьте, что ваше тело наполняется светом. Постепенно визуализируйте, как этот свет рассеивает все отрицательные эмоции и мысли.

Сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте, как она открывается, излучая тепло и свет.

Задайте вопрос или выразите намерение, над которым хотите работать.

Прислушивайтесь к своим мыслям, ощущениям и интуиции, приходящим к вам. Запишите свои впечатления по окончании ритуала. Обряд внутренней очистки: Цель: Удалить негативные энергии, которые могут влиять на эмоциональное состояние и духовное развитие. Как выполнить: Попробуйте этот ритуал на открытом воздухе или специально предназначенном для этого пространстве.

Сожгите сухие травы, смолы или ароматические свечи.

Пройдите вокруг источника огня в спокойном темпе. Во время каждого оборота, представьте, как вы чувствуете, как отрицательная энергия покидает вас.

Произнесите мантру или аффирмацию об очистке и укреплении.

После окончания обхода, встаньте на место перед источником огня, закройте глаза и поблагодарите огонь за его помощь в очистке.

Вдохните глубоко и ощутите, как свежая энергия наполняет ваше тело. Обряд усиления интуиции и мудрости: Цель: Увеличить интуицию, мудрость и духовное видение. Как выполнить: Садитесь или ложитесь в удобном положении.

Закройте глаза и сосредоточьте внимание на дыхании.

Постепенно сосредоточьте внимание на своем третьем глазу, месте между бровями.

Визуализируйте световой луч, который постепенно проникает в ваш третий глаз, раскрывая вам новые уровни интуиции и мудрости.

Представьте, как вы окружены сферой яркого света, которая наделяет вас мудростью и глубоким пониманием.

Прошепчите мантру или аффирмацию об усилении интуиции и мудрости.

Пусть эти ритуалы служат вам средством сосредоточения, релаксации и духовного роста. Всегда соблюдайте основные принципы безопасности при выполнении любых практик.

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