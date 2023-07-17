Новолуние 17 июля 2023 года: что стоит сделать и чего лучше избегать

Вот некоторые общие советы, которые могут относиться к этому периоду с астрологической точки зрения:

Начни новый проект: новолуние считается временем нового начала. Это отличное время для запуска новых проектов, замыслов или планов. Используйте энергию новолуния, чтобы начать что-то свежее и вдохновляющее. Установи намерения: Запиши свои намерения или цели на бумаге во время новолуния. Фокусируйся на том, чего ты хочешь добиться в будущем. Определение целей может помочь сосредоточиться на достижении успеха. Медитируй или отдыхай: новолуние также может быть временем внутреннего покоя и восстановления. Возьмите себе время для медитации, релаксации или просто сделайте что-нибудь, что поможет вам восстановить энергию и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Откажись от негативности: новолуние может быть временем очищения и освобождения от негативных энергий. Попытайтесь избавиться от старых паттернов, переживаний или мыслей, которые держат вас в прошлом. Направьте свое внимание на позитивность и восприятие новых возможностей. Практикуй ритуалы или церемонии: Некоторые люди используют новолуние для проведения личных ритуалов или церемоний. Это может включать зажигание свечей, молитву, выполнение особых движений или любые другие действия, имеющие для вас особое значение.

Опять же следует помнить, что эти советы базируются на общих верованиях, связанных с астрологией, и не являются научно подтвержденными фактами. Вы можете использовать их как инструмент личного развития, но всегда слушайте свою внутреннюю интуицию и отвечайте на свои собственные потребности и ценности.

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Во время фазы новолуния есть несколько вещей, которые можно избегать с астрологической точки зрения. Это могут быть следующие вещи:

Принимать важные решения: новолуние может быть временем эмоциональной нестабильности, поэтому лучше избегать принятия важных решений в течение этого периода. Дайте себе немного времени для сбора информации и рассмотрения альтернатив, прежде чем принимать окончательные решения. Начать конфликты или спорить: Время новолуния может быть эмоционально чувствительным, поэтому лучше избегать конфликтов или споров с другими людьми. Попытайтесь сохранять спокойствие и сосредоточиться на положительном общении и решении проблем ради гармонии. Затягивать с началом новых дел: новолуние является фазой энергии нового начала, поэтому лучше избегать затягивания с реализацией новых идей или планов. Следует сосредоточиться на выполнении первых шагов и создании основ для дальнейшего развития. Ставить слишком высокие ожидания: Во время новолуния может быть соблазн ставить перед собой чрезмерно высокие ожидания. Избегайте этого, поскольку возможно более реалистично рассматривать малые шаги и постепенный прогресс. Помните, что каждое начало имеет свое развитие, и важно быть терпеливым и открытым для обучения.

Эти советы также основаны на общих верованиях, связанных с астрологией, и не являются научно подтвержденными фактами. Это только рекомендации, и вы можете использовать их по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и обстоятельства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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