Новолуние 17 июля 2023 года: три интересных и сильных ритуала

Учитывая взгляд эзотерики на период новолуния, вот три возможны сильных ритуала, которые вы можете попробовать:

Зарядка кристаллами: Используйте энергию новолуния, чтобы зарядить свои кристаллы. Поставьте свои кристаллы под луч новолуния на окне в течение ночи или утра. Возьмите их в руки во время этого процесса и отправьте им свои намерения и желания. Верится, что новолуние поможет зарядить кристаллы с новой энергией и усилить их мощность. Медитация на интенции: Используйте это время для глубокой медитации в своих намерениях и целях. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите добиться или изменить в своей жизни. Возьмите несколько минут, чтобы сфокусировать свое внимание, визуализировать свои цели и отправить их во Вселенную. Работайте со своим внутренним ядром силы и веры в свои намерения. Запись визуализации и аффирмаций: Садитесь с блокнотом и ручкой и запишите визуализацию или аффирмации, описывающие ваши мечты и желания. Во время новолуния прочитывайте их вслух или читайте перед сном. Верится, что это поможет ввести ваши намерения в подсознательный уровень и усилить вашу энергию и направленность на достижение цели.

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Важно отметить, что эзотерика не является научной дисциплиной и результаты таких ритуалов могут быть подсознательными или субъективными. Выберите ритуалы, которые вам лично близки и комфортны, и используйте их как инструмент для своего личного развития и духовного роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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