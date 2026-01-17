Новолуние 18 января 2026 года: что можно и нельзя делать, чтобы не испортить себе месяц

Новолуние / © ТСН.ua

Новолуние – это день, когда Луна будто «перезагружает» внутреннее состояние. У многих людей появляется ощущение, что хочется начать все сначала: сменить работу, отношения, себя, даже жизнь в целом. Но есть нюанс — у новолуния часто обостряются эмоции, а решения, принятые из усталости или обиды, потом трудно «откатить».

Поэтому лучшая стратегия на этот день – не давить на газ , а осторожно настроить направление .

Что можно делать на новолуние

Лучше всего в новолуние заходят вещи, которые дают ощущение контроля и чистого старта. Например, навести порядок в пространстве: разгрести давно раздражающее, выбросить мелкий хлам, расчистить телефон или рабочий стол. Такие простые действия удивительно хорошо влияют на голову – становится легче дышать и думать.

Также это хороший день, чтобы спокойно запланировать финансы, составить список расходов, просмотреть подписки или покупки на автомате. Новолуние не любит хаоса — он любит ясность.

И еще одна вещь, которая работает почти всегда: записать намерение на ближайший месяц. Не десять пунктов, а один. Например: "я возвращаю себе режим", "я завершаю то, что тяну", "я начинаю двигаться к новой работе". Это не магия ради магии — это способ собрать себя вместе.

Что нельзя делать на новолуние

В новолуние хуже всего — делать резкие движения, особенно в отношениях. День может подбросить эмоциональные качели, поэтому ссоры, ультиматумы и разговоры на ножах лучше отложить. Если очень хочется высказаться – лучше сделать паузу хотя бы на несколько часов, чтобы не сказать то, что потом не заберешь назад.

Также не стоит принимать важные решения на злости или отчаянии. Новолуние часто создает иллюзию "или сейчас, или никогда", но на самом деле лучшие решения приходят чуть позже - когда голова проясняется.

Еще одна ловушка новолуния — импульсивные расходы. Купить что-то "чтобы стало легче" - соблазн сильный, но обычно он не решает проблему, а просто добавляет чувства вины.

И последнее: не перегружайте себя. Если тело требует тишины, сна, теплого чая и медленного дня – это не слабость, это нормальная реакция. Новолуние проживается мягко, без героизма.

Новолуние 18 января 2026 года - это не день для рывков и драм, а момент, когда лучше убрать лишнее, успокоить эмоции и тихо "переключить" себя на новый курс. Если прожить его спокойно, то уже через несколько дней станет ясно: вы не просто устали – вы действительно готовы к новому старту.

