- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 3 мин
Новолуние 18 января 2026 года: Близнецам — важное решение, Скорпионам — карьерный поворот
Новолуние 18 января 2026 года запускает период обновления и новых намерений: у Близнецов на горизонте ключевой разговор, а Скорпионы могут получить шанс резко изменить профессиональный курс.
Новолуние – это точка перезапуска лунного цикла, когда хочется навести порядок в мыслях, выбрать новое направление и сформировать намерения на ближайшие недели. 18 января 2026 года энергия новолуния подталкивает не к резким рывкам, а к честным решениям: что вы оставляете позади, а что, наконец, позволяете себе начать.
Овен
Новолуние подсказывает: пора определить главную цель и перестать распыляться. Вам важно действовать быстро, но на этот раз с планом. Хорошо стартовать новый проект или вернуть себе дисциплину.
Телец
Фокус – на деньгах и стабильности. Новолуние поможет увидеть, где вы тратите ресурс «в никуда». Успешными будут решения о накоплении, оптимизации расходов и финансовых договоренностях.
Близнецы
Вас ждут новости или разговор, который может изменить планы. Новолуние дает шанс начать новое дело, обучение или важный диалог. Не откладывайтесь – сейчас ваша сила в слове и быстрой реакции.
Рак
Это новолуние — о сопротивлении и ощущении безопасности. Важно не тянуть все своими силами и позволить себе поддержку. Хорошо наводить порядок в быту и планировать расходы на ближайший месяц.
Лев
Вы почувствуете необходимость обновиться – в стиле, настроении, желаниях. Новолуние дает шанс вернуть уверенность и смелость заявить о себе. Не бойтесь начинать с чистого листа.
Дева
Период способствует тишине и перезагрузке. Новолуние подскажет, что вам нужно уменьшить нагрузку и восстановить силы. Хорошее время для завершения старых дел и внутренней очистки.
Весы
Новолуние активирует тему друзей и планов на будущее. Вам важно понять, с кем вы на одной волне, а с кем уже нет. Хорошо формировать новые цели и входить в полезные круги.
Скорпион
В центре – карьера и репутация. Новолуние может принести шанс на новую роль, повышение или изменение направления. Главное – действовать стратегически и не тратить силы на лишние конфликты.
Стрелец
Хочется более широких горизонтов — и это верный импульс. Новолуние подходит для обучения, путешествий, новых смыслов и больших замыслов. Позвольте себе мыслить более масштабно.
Козорыг
Это новолуние затронет темы доверия, близости и общих ресурсов. Возможны важные договоренности или разговор, который вы долго откладывали. Честность сейчас важнее контроля.
Водолей
Фокус – на партнерствах: личных и рабочих. Новолуние подскажет, где вам нужны новые правила и границы. Хорошо начинать сотрудничество или, наоборот, закрывать то, что истощает.
Рыбы
Новолуние запускает обновление в ежедневном ритме. Следует просмотреть привычки, режим, нагрузку. Маленькие изменения сейчас дадут ощутимый результат в ближайшее время.
Новолуние 18 января 2026 года — это шанс мягко, но уверенно перезапустить свою жизнь: выбрать главную цель, отпустить лишнее и заложить намерение, которое начнет работать уже в ближайшие недели. Прислушайтесь к себе — именно сейчас интуиция подскажет, что пора начать по-новому.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.