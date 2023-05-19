Новолуние 19 мая 2023 года: интересные суеверия и приметы

Суеверия и приметы связанные с новолунием могут варьироваться в зависимости от региона и культурных влияний.
Вот несколько самых популярных предрассудков и примет, которые часто связывают с эзотерическими учениями и новолунием:
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Запись желаний: в день новолуния можно написать список желаний и целей, которые вы хотите осуществить. Сверните этот список и положите под подушку или спрячь в безопасное место. Верят, что во время следующей Луны ваши желания исполнятся.
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Воспаление свечей: зажигание свечей во время новолуния считается способом привлечения положительной энергии. Каждая свеча может символизировать конкретное намерение или желание, и во время воспламенения свечей вы ментально фокусируетесь на этих намерениях.
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Ритуал очищения пространства: во время новолуния можно провести ритуал очищения пространства, используя ароматические травы, эфирные масла или сиреневую воду. Этот ритуал имеет целью удалить негативную энергию и создать гармонию в вашей среде.
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Переход через порог: Некоторые люди верят, что прохождение через порог во время новолуния может приносить счастье и новые возможности. Обычно это делают во время первого лунного луча, когда Луна только появляется на небе.
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Выдержка от новых начал: новолуние в эзотерике считается временем внутреннего развития, поэтому некоторые люди избегают начинать новые проекты.
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Хранение тишины Некоторые верования эзотерики подчеркивают важность хранения тишины во время новолуния. Верят, что это время способствует глубочайшей саморефлексии и углублению духовного соединения. Избегаются шумные и разгульные мероприятия, вместо этого выбираются спокойные и медитативные деятельности.
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Выполнение ритуалов со своим любимым камнем Некоторые люди верят в силу камней и их энергетическое влияние. Во время новолуния можно выполнить ритуал со своим любимым камнем, держа его в руке, визуализируя свои намерения и передавая их в камень. Считается, что камень будет поддерживать вас в реализации этих целей.
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Эти предрассудки и приметы лишь некоторые примеры и следует помнить, что каждый человек имеет свои собственные верования и практики.
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Наблюдение за Луной: Во время новолуния следует наблюдать за изменениями на небосводе и фазами Луны. Считается, что это поможет вам соединиться с природной энергией Луны и получить ее благословение.
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Благодарность и благодарность: Во время новолуния важно выражать благодарность и благодарность за все, что вы имеете в своей жизни. Вы можете выполнить медитацию или просто выразить свою благодарность вселенной за поддержку и излучение положительной энергии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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