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Новолуние 19 мая 2023 года: интересные суеверия и приметы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Новолуние 19 мая 2023 года: интересные суеверия и приметы

Новолуние — это начало чего-то нового в астрологии / Фото: ТСН.ua

Суеверия и приметы связанные с новолунием могут варьироваться в зависимости от региона и культурных влияний.

Вот несколько самых популярных предрассудков и примет, которые часто связывают с эзотерическими учениями и новолунием:

  1. Запись желаний: в день новолуния можно написать список желаний и целей, которые вы хотите осуществить. Сверните этот список и положите под подушку или спрячь в безопасное место. Верят, что во время следующей Луны ваши желания исполнятся.

  2. Воспаление свечей: зажигание свечей во время новолуния считается способом привлечения положительной энергии. Каждая свеча может символизировать конкретное намерение или желание, и во время воспламенения свечей вы ментально фокусируетесь на этих намерениях.

  3. Ритуал очищения пространства: во время новолуния можно провести ритуал очищения пространства, используя ароматические травы, эфирные масла или сиреневую воду. Этот ритуал имеет целью удалить негативную энергию и создать гармонию в вашей среде.

  4. Переход через порог: Некоторые люди верят, что прохождение через порог во время новолуния может приносить счастье и новые возможности. Обычно это делают во время первого лунного луча, когда Луна только появляется на небе.

  5. Выдержка от новых начал: новолуние в эзотерике считается временем внутреннего развития, поэтому некоторые люди избегают начинать новые проекты.

  6. Хранение тишины Некоторые верования эзотерики подчеркивают важность хранения тишины во время новолуния. Верят, что это время способствует глубочайшей саморефлексии и углублению духовного соединения. Избегаются шумные и разгульные мероприятия, вместо этого выбираются спокойные и медитативные деятельности.

  7. Выполнение ритуалов со своим любимым камнем Некоторые люди верят в силу камней и их энергетическое влияние. Во время новолуния можно выполнить ритуал со своим любимым камнем, держа его в руке, визуализируя свои намерения и передавая их в камень. Считается, что камень будет поддерживать вас в реализации этих целей.

  8. Эти предрассудки и приметы лишь некоторые примеры и следует помнить, что каждый человек имеет свои собственные верования и практики.

  9. Наблюдение за Луной: Во время новолуния следует наблюдать за изменениями на небосводе и фазами Луны. Считается, что это поможет вам соединиться с природной энергией Луны и получить ее благословение.

  10. Благодарность и благодарность: Во время новолуния важно выражать благодарность и благодарность за все, что вы имеете в своей жизни. Вы можете выполнить медитацию или просто выразить свою благодарность вселенной за поддержку и излучение положительной энергии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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