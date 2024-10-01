Новолуние 2 октября 2024: что категорически запрещено делать

Новолуние 2 октября 2024 года создает мощную энергетику для внутренних трансформаций и подготовки к новому жизненному этапу.
Новолуние 2 октября 2024 года совпадает с солнечным затмением, что придает ему особую силу. С точки зрения эзотерики, в это время следует осторожничать и избегать определенных действий, чтобы не привлечь негативные влияния.
Категорически запрещено:
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Принимать важные решения: новолуние — это время начала новых циклов, но затемнение может создать неясность и хаос. Большие проекты, подписание контрактов или серьезные изменения лучше отложить.
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Конфликтировать или выяснять отношения: затемнение обостряет эмоции, поэтому любые конфликты могут иметь непредсказуемые последствия. Важно воздержаться от споров и негативных эмоций.
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Выполнение ритуалов на привлечение: затемнение символизирует темный период, который лучше подходит для завершения или очистки, но не для привлечения новых возможностей или энергии. Ритуалы для получения чего-то нового могут не дать результаты или даже создать нежелательные эффекты.
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Игнорировать собственные ощущения и интуицию: во время затемнений интуиция может быть сильнее, поэтому важно прислушиваться к себе и избегать каких-либо действий, которые кажутся неправильными или рискованными.
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Принимать новые обязательства: этот период непредсказуем, поэтому любые новые обязательства, требующие долгосрочных усилий, могут не оправдать ожиданий.
В то же время время новолуния в затемнение лучше использовать для внутренней работы, саморефлексии и очищения от старых эмоций или установок.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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