Новолуние 2 октября 2024: что категорически запрещено делать

Новолуние 2 октября 2024 года создает мощную энергетику для внутренних трансформаций и подготовки к новому жизненному этапу.

Новолуние 2 октября 2024 года совпадает с солнечным затмением, что придает ему особую силу. С точки зрения эзотерики, в это время следует осторожничать и избегать определенных действий, чтобы не привлечь негативные влияния.

Категорически запрещено:

Принимать важные решения: новолуние — это время начала новых циклов, но затемнение может создать неясность и хаос. Большие проекты, подписание контрактов или серьезные изменения лучше отложить. Конфликтировать или выяснять отношения: затемнение обостряет эмоции, поэтому любые конфликты могут иметь непредсказуемые последствия. Важно воздержаться от споров и негативных эмоций. Выполнение ритуалов на привлечение: затемнение символизирует темный период, который лучше подходит для завершения или очистки, но не для привлечения новых возможностей или энергии. Ритуалы для получения чего-то нового могут не дать результаты или даже создать нежелательные эффекты. Игнорировать собственные ощущения и интуицию: во время затемнений интуиция может быть сильнее, поэтому важно прислушиваться к себе и избегать каких-либо действий, которые кажутся неправильными или рискованными. Принимать новые обязательства: этот период непредсказуем, поэтому любые новые обязательства, требующие долгосрочных усилий, могут не оправдать ожиданий.

В то же время время новолуния в затемнение лучше использовать для внутренней работы, саморефлексии и очищения от старых эмоций или установок.

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