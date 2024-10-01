Новолуние 2 октября 2024 года: 10 психологических аффирмаций для привлечения изменений в жизни

Период новолуния 2 октября 2024, насыщенный энергией солнечного затмения, является временем, когда можно смело воплощать свои мечты в реальность.

Период новолуния 2 октября 2024 года, учитывая сопутствующее солнечное затмение, несет в себе много интересного. Это время для глубоких изменений и трансформаций, когда энергия космоса помогает отпустить старое и открыть новые пути. В этот период также принципиально практиковать осознанность, так как чувства могут быть усилены. Многие люди испытывают сильное желание перемен, что делает этот момент идеальным для установления новых целей и намерений.

10 психологических аффирмаций для привлечения изменений в жизни:

"Я открыт(а) к новым возможностям и изменениям в своей жизни." "Я заслуживаю счастья и успеха, и они приходят ко мне с легкостью." "Каждый день я делаю шаги к реализации своих мечтаний и целей." "Я верю в себя и свои возможности." "Я отпускаю все, что больше не служит моему высшему благу." "Я привлекаю положительные изменения во всех сферах своей жизни." "Я живу в гармонии с собой и окружением." "Мои мысли и намерения создают мою реальность." "Я открываюсь для новых опытов и впечатлений." "Я готов(а) принять все дары жизни с благодарностью."

Эти аффирмации помогут вам настроиться на положительные изменения и поддержать ваше желание воплотить новые возможности в своей жизни в этот мощный период.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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