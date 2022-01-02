Новолуние 2 января 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.
2 января в 20:36 по Киеву произойдет первое новолуние года в астрологическом знаке зодиака Козерог.
Считается, что все что сделано в этот день на перспективу, обязательно принесет плоды.
2 января 2022 года случается первое новолуние года, которое активирует наши цели и задачи. Но поскольку еще длится период ретроградной Венеры, то с загадыванием желаний нужно повременить. В то же время новолуние - это хороший период, для того, чтобы не спешить и все хорошенько обдумать.
Новолуние: что это
Астрономическое новолуние начинает лунный месяц и длится до момента, когда Луна вступает в первую четверть – это с первого по второй лунный день. В момент наступления новолуния Луна не видна. Появление маленького лунного серпа можно увидеть через двое суток после астрономического новолуния.
Новолуние: астрология и эзотерика
Специалисты считают, что новолуние — прекрасное время для планирования. Желательно найти уединенное время, чтобы составить план действий на весь год, а также сосредоточиться на завершении тех дел, которые тянутся с прошлого года.
Также считается, что все, что сделано в новолуние на перспективу, обязательно принесет плоды. Именно в это время человек способен изменить свою судьбу, привлечь в нее счастье и достаток. В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.
Новолуние 2 января 2022 в Козероге
Астрологи заявляют, что в новолуние в Козероге лучше воздержаться от работ с растениями, потому что высока вероятность совершения необратимых ошибок. В это время возможны любые работы с почвой без растений: подготовка почвы для пересадки растений, перекопка, рыхление земли под новые посадки, в том числе с заделкой минеральных удобрений.
В этот период нежелательно вести себя легкомысленно. Нужно стать более ответственными и дисциплинированными.
Новолуние 2 января 2022: что нужно делать
- пересмотреть свои взгляды на жизнь;
- переоценить ценности, жизненные ориентиры;
- выявить ошибки и просчеты;
- простить обидчиков;
- отпустить прошлые страхи и тревоги;
- очистить голову;
- гулять возле воды;
- пить много воды;
- принимать ванну или душ;
- обдумать свои дальнейшие планы и желания;
- сходить с детьми в парк или кино;
- пойти в гости к родителям, бабушкам и другим родственниками;
- приготовить вкусный обед;
- сыграть всей семьей в настольную игру;
- позвонить близким людям;
- сделать уборку;
- разобрать шкафы.
Новолуние 2 января 2022: что категорически запрещено делать
- нельзя потакать желанию выяснять отношения;
- отказаться от спонтанных трат;
- не идти на поводу у сиюминутных прихотей;
- рисковать.
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