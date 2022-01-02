Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Новолуние 2 января 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новолуние 2 января 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

ТСН.ua

В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.

2 января в 20:36 по Киеву произойдет первое новолуние года в астрологическом знаке зодиака Козерог.

Считается, что все что сделано в этот день на перспективу, обязательно принесет плоды.

2 января 2022 года случается первое новолуние года, которое активирует наши цели и задачи. Но поскольку еще длится период ретроградной Венеры, то с загадыванием желаний нужно повременить. В то же время новолуние - это хороший период, для того, чтобы не спешить и все хорошенько обдумать.

Новолуние: что это 

Астрономическое новолуние начинает лунный месяц и длится до момента, когда Луна вступает в первую четверть – это с первого по второй лунный день. В момент наступления новолуния Луна не видна. Появление маленького лунного серпа можно увидеть через двое суток после астрономического новолуния.

Новолуние: астрология и эзотерика

Специалисты считают, что новолуние — прекрасное время для планирования. Желательно найти уединенное время, чтобы составить план действий на весь год, а также сосредоточиться на завершении тех дел, которые тянутся с прошлого года.

Также считается, что все, что сделано в новолуние на перспективу, обязательно принесет плоды. Именно в это время человек способен изменить свою судьбу, привлечь в нее счастье и достаток. В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен. 

Новолуние 2 января 2022 в Козероге 

Астрологи заявляют, что в новолуние в Козероге лучше воздержаться от работ с растениями, потому что высока вероятность совершения необратимых ошибок. В это время возможны любые работы с почвой без растений: подготовка почвы для пересадки растений, перекопка, рыхление земли под новые посадки, в том числе с заделкой минеральных удобрений.

В этот период нежелательно вести себя легкомысленно. Нужно стать более ответственными и дисциплинированными.

Новолуние 2 января 2022: что нужно делать

  • пересмотреть свои взгляды на жизнь;
  • переоценить ценности, жизненные ориентиры;
  • выявить ошибки и просчеты;
  • простить обидчиков;
  • отпустить прошлые страхи и тревоги;
  • очистить голову;
  • гулять возле воды;
  • пить много воды;
  • принимать ванну или душ;
  • обдумать свои дальнейшие планы и желания;
  • сходить с детьми в парк или кино;
  • пойти в гости к родителям, бабушкам и другим родственниками;
  • приготовить вкусный обед;
  • сыграть всей семьей в настольную игру;
  • позвонить близким людям;
  • сделать уборку;
  • разобрать шкафы. 

Новолуние 2 января 2022: что категорически запрещено делать

  • нельзя потакать желанию выяснять отношения;
  • отказаться от спонтанных трат;
  • не идти на поводу у сиюминутных прихотей;
  • рисковать. 

Читайте також:

Астрологический прогноз на 2022 год

Астрологический прогноз на 2022 год

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация