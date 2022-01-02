Новолуние 2 января 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Новолуние 2 января 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.

2 января в 20:36 по Киеву произойдет первое новолуние года в астрологическом знаке зодиака Козерог.

Считается, что все что сделано в этот день на перспективу, обязательно принесет плоды.

2 января 2022 года случается первое новолуние года, которое активирует наши цели и задачи. Но поскольку еще длится период ретроградной Венеры, то с загадыванием желаний нужно повременить. В то же время новолуние - это хороший период, для того, чтобы не спешить и все хорошенько обдумать.

Новолуние: что это

Астрономическое новолуние начинает лунный месяц и длится до момента, когда Луна вступает в первую четверть – это с первого по второй лунный день. В момент наступления новолуния Луна не видна. Появление маленького лунного серпа можно увидеть через двое суток после астрономического новолуния.

Новолуние: астрология и эзотерика

Специалисты считают, что новолуние — прекрасное время для планирования. Желательно найти уединенное время, чтобы составить план действий на весь год, а также сосредоточиться на завершении тех дел, которые тянутся с прошлого года.

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Также считается, что все, что сделано в новолуние на перспективу, обязательно принесет плоды. Именно в это время человек способен изменить свою судьбу, привлечь в нее счастье и достаток. В новолуние завершается старое и начинается новое, это время перемен.

Новолуние 2 января 2022 в Козероге

Астрологи заявляют, что в новолуние в Козероге лучше воздержаться от работ с растениями, потому что высока вероятность совершения необратимых ошибок. В это время возможны любые работы с почвой без растений: подготовка почвы для пересадки растений, перекопка, рыхление земли под новые посадки, в том числе с заделкой минеральных удобрений.

В этот период нежелательно вести себя легкомысленно. Нужно стать более ответственными и дисциплинированными.

Новолуние 2 января 2022: что нужно делать

пересмотреть свои взгляды на жизнь;

переоценить ценности, жизненные ориентиры;

выявить ошибки и просчеты;

простить обидчиков;

отпустить прошлые страхи и тревоги;

очистить голову;

гулять возле воды;

пить много воды;

принимать ванну или душ;

обдумать свои дальнейшие планы и желания;

сходить с детьми в парк или кино;

пойти в гости к родителям, бабушкам и другим родственниками;

приготовить вкусный обед;

сыграть всей семьей в настольную игру;

позвонить близким людям;

сделать уборку;

разобрать шкафы.

Новолуние 2 января 2022: что категорически запрещено делать

нельзя потакать желанию выяснять отношения;

отказаться от спонтанных трат;

не идти на поводу у сиюминутных прихотей;

рисковать.

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