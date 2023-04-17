Новолуние 20 апреля 2023 года: что можно делать и что категорически запрещено

Новолуние с точки зрения эзотерики является символическим периодом.
Оно отображает изменение энергии и настроения от предыдущего полнолуния.
В апреле 2023 года новолуние состоится 20 апреля вместе с первым солнечным затмением.
Во многих эзотерических традициях новолуние ассоциируется с новым началом, внутренним рассмотрением и подготовкой к предстоящим событиям. В это время люди могут сосредоточиться на своих целях и планах и открыты для новых возможностей.
В некоторых традициях новолуние также связывают с женской энергией и расцветом женственности. В других традициях оно рассматривается как время изменения и трансформации, когда люди могут избавиться от старых привычек и шаблонов, чтобы сделать место для новых идей и возможностей.
В общем, новолуние в эзотерике отображает время перемен, преобразований и нового начала. В этот период можно открыть для нового и сосредоточиться на своих целях, чтобы создать новые возможности и преобразования в своей жизни.
Новолуние 20 апреля 2023 года: что можно делать
Существуют различные подходы и рекомендации относительно того, что можно делать во время новолуния с точки зрения эзотерики. Вот несколько возможных практик:
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Медитировать и сосредотачиваться на своих целях. Новолуние может быть временем для внутреннего рассмотрения и определения того, что вы хотите достичь в жизни. Медитация и сосредоточение в своих целях могут помочь в этом процессе.
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Соблюдать ритуалы и магические практики. Новолуние является временем, когда энергия может быть перенасыщена, поэтому это может быть идеальным временем для выполнения ритуалов и магических практик.
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Читать и учить новые вещи. Новолуние может быть временем для изучения новых вещей, которые могут помочь расширить ваше сознание и способствовать духовному развитию.
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Проводить время на природе. Новолуние может быть идеальным временем для подключения к природе и получения от нее энергии и инспирации.
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Практиковать самоочистку и очистку энергии. Новолуние может быть временем для очищения тела и расчистки своей энергетики. Это может включать практики, такие как очищение кристаллами, ароматерапию, ритуалы очищения и другие.
В общем, важно слушать свое тело и интуицию во время новолуния, и делать то, что действительно подходит для вас и отвечает вашим потребностям в этот период.
В зависимости от традиций и подходов, могут быть разные рекомендации по поводу того, что категорически запрещено делать во время новолуния. Однако, поскольку эзотерика и духовные практики достаточно индивидуальны, то могут существовать различия в подходах и рекомендациях.
Новолуние 20 апреля 2023 года: что не рекомендуется делать
Некоторые общие рекомендации относительно того, что категорически не рекомендуется делать во время новолуния, могут включать следующее:
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Осуществлять важные решения. Поскольку новолуние считается временем нового начала и может быть связано с изменениями, то не рекомендуется осуществлять важные решения на этот период.
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Крепиться в мыслях о негативном или прошлом. Новолуние – это время для начала нового цикла, поэтому не следует зацикливаться на негативных мыслях, переживаниях или событиях из прошлого.
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Соблюдать ритуалы или практики, которые могут причинить вред другим или столкнуться с отрицательной энергией. Это может включать практики, привлекающие зло или ритуалы, выполняемые с негативными намерениями.
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Заниматься спортом или физической активностью, которая может нанести вред здоровью. Поскольку новолуние связано с изменениями и внутренними процессами, то не рекомендуется перегружать свое тело или подвергаться стрессовым ситуациям.
В общем, важно соблюдать здравый смысл и слушать свое тело и интуицию во время новолуния.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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