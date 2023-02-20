Новолуние 20 февраля 2023 года: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Новолуние — это фаза Луны.
Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере.
Что нельзя делать в новолуние 20 февраля 2023 года
- Нельзя справлять свадьбу.
- Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки.
- Нельзя обижать собак.
- Не рекомендуется надевать блестящие вещи.
- Важно не терять контроль над ситуацией.
- Лучше не доверять малознакомым людям и принимать авантюрные решения.
- Не рекомендуется принимать важные судьбоносные решения.
- Не пить алкоголь и есть острую еду.
Что обязательно нужно делать в новолуние 20 февраля 2023 года
- Медитировать.
- Мечтать.
- Заниматься спортом.
- Гулять.
- Планировать будущее.
- Принимать ванну с солью или аромамаслами.
- Заниматься йогой, медитацией.
- Делать духовные практики.
- Заботиться о своем теле.
- Выбрасывать старые и ненужные вещи.
- Нужно навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и телефоне.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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