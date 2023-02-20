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Новолуние 20 февраля 2023 года: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
2 мин
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Новолуние 20 февраля 2023 года: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Новолуние  — это фаза Луны. 

Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере. 

Что нельзя делать в новолуние 20 февраля 2023 года

  • Нельзя справлять свадьбу. 
  • Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки. 
  • Нельзя обижать собак. 
  • Не рекомендуется надевать блестящие вещи. 
  • Важно не терять контроль над ситуацией.
  • Лучше не доверять малознакомым людям и принимать авантюрные решения.
  • Не рекомендуется принимать важные судьбоносные решения.
  • Не пить алкоголь и есть острую еду.

Что обязательно нужно делать в новолуние 20 февраля 2023 года

  • Медитировать.
  • Мечтать.
  • Заниматься спортом.
  • Гулять.
  • Планировать будущее.
  • Принимать ванну с солью или аромамаслами.
  • Заниматься йогой, медитацией.
  • Делать духовные практики.
  • Заботиться о своем теле. 
  • Выбрасывать старые и ненужные вещи.
  • Нужно навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и телефоне. 

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
505
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