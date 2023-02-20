Новолуние 20 февраля 2023 года: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере.

Что нельзя делать в новолуние 20 февраля 2023 года

Нельзя справлять свадьбу.

Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки.

Нельзя обижать собак.

Не рекомендуется надевать блестящие вещи.

Важно не терять контроль над ситуацией.

Лучше не доверять малознакомым людям и принимать авантюрные решения.

Не рекомендуется принимать важные судьбоносные решения.

Не пить алкоголь и есть острую еду.

Что обязательно нужно делать в новолуние 20 февраля 2023 года

Медитировать.

Мечтать.

Заниматься спортом.

Гулять.

Планировать будущее.

Принимать ванну с солью или аромамаслами.

Заниматься йогой, медитацией.

Делать духовные практики.

Заботиться о своем теле.

Выбрасывать старые и ненужные вещи.

Нужно навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и телефоне.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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