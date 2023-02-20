Новолуние 20 февраля 2023 года в Рыбах: три сильных ритуала и обряда

На этот лист вы можете записать ваши мечты. С точки зрения эзотерики, новолуние 20 февраля 2023 года открывает мощный энергетический портал, который вы можете использовать для совершения ритуалов и обрядов.

Таким образом новолуние - это идеальный период для ритуалов и обрядов.

В то же время следует быть осторожными, ведь именно в этот день энepгия Луны минимaльнa, люди oбeccилeны и уязвимы. B этoй cитуaции opгaнизм пepexoдит в peжим эkoнoмии внутpeнниx pecуpcoв, поэтому нужно помочь ему ритуалами и обрядами.

Ритуал для исполнения желаний

Наберите в стакан чистой питьевой воды и при полной луне подойдите к окну. Глядя на луну, нашепчите воде свое самое сокровенное желание (финансовый успех, любовь и так далее). Затем оставьте стакан на подоконнике до утра и, после пробуждения, сразу выпейте всю воду до дна.

Ритуал для денег

Для этого ритуала нужно собрать все средства в доме, капнуть на них немного масла корицы, положить под подушку. Утром надо трижды пересчитать деньги.

Обряд на богатство

Поставьте на стол обыкновенное белое блюдце – без рисунков. Также вам понадобится семь монет желтого цвета, семена пшеницы и платочек. Аккуратно выложите деньги на дно блюдца, посыпьте их пшеницей и сверху положите платок. Не забывайте поливать зерна. Как только зерна начнут прорастать, так и ваше богатство начнет расти. В вашем доме появится особая – денежная – атмосфера, которая будет способствовать увеличения денежного потока.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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